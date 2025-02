Casemiro, alvo do Flamengo, aos 32 anos, tem vivido um período desafiador no Manchester United, com participação como titular em 16 dos 24 jogos desta temporada e três gols marcados. Seu contrato com o clube inglês vai até meados de 2026. Apesar de um início promissor após sua transferência em 2022 por 60 milhões de euros, o jogador enfrenta críticas da imprensa inglesa, que sugeriu sua saída no início da temporada 2023/24.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial crava resultado de Flamengo x Botafogo



O interesse do Flamengo no jogador surge em um momento estratégico, visando reforços para o Mundial de Clubes. Contudo, relatos indicam que Casemiro não estaria inclinado a retornar ao futebol brasileiro no momento. Além disso, o Flamengo tem outras prioridades no mercado, como a renovação com Pulgar e a contratação de Jorginho.

A possibilidade de Casemiro jogar pelo Flamengo, mesmo que temporariamente, gera grande expectativa entre os torcedores. Sua experiência internacional e qualidade técnica seriam um reforço significativo para o meio-campo do clube. No entanto, com a janela de transferências ainda aberta, o futuro do jogador permanece uma incógnita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Casemiro vai jogar no Flamengo?

Até o momento, não existe nenhuma negociação oficial entre o Flamengo e o jogador do Manchester United, nem indicações de que Casemiro deseje retornar ao futebol brasileiro nesta fase de sua carreira. Apesar de ter ficado no banco em nove dos últimos onze jogos da Premier League, o volante é o jogador mais bem pago do elenco, com um salário semanal de £ 350.000. Seu contrato com o clube inglês se estende até o próximo verão europeu.

➡️ Flamengo atualiza boletim médico do elenco profissional; confira o cenário

Conversas por Jorginho

A diretoria do Flamengo tem convesas com o jogador ítalo-brasileiro para assinar um pré-contrato. Jorginho tem vínculo até o fim de junho deste ano. Ou seja, está livre para acertar com outro clube.

continua após a publicidade

As conversas são por um contrato de três anos. Inicialmente, o Flamengo gostaria de contar com Jorginho para esse início de temporada. Entretanto, esbarrou na decisão do Arsenal, que só quer liberar o atleta ao fim do contrato.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real