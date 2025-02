Com gol de Kane, Bayern vence e dá passo importante nos playoffs da Champions

O Bayern de Munique venceu o Celtic por 2 a 1, fora de casa, e deu um passo pelo objetivo da vaga nas oitavas de final da Champions League 2024-25. Os gols da vitória foram marcados por Michael Olise, no apagar das luzes do primeiro tempo, e Harry Kane, no início da segunda etapa, enquanto Maeda descontou para os donos da casa. Com o triunfo, os Bávaros levam vantagem do empate para o confronto de volta, na próxima teça-feira (18), em Munique.

continua após a publicidade

➡️ Destaque na temporada, Lewandowski tem futuro definido no Barcelona

Celtic 1x2 Bayern de Munique: como foi o jogo?

O ponteiro ainda nem tinha completado uma volta no relógio e o Bayern já tinha sofrido um susto dos donos da casa: aos 24 segundos, Kühn acertou um firme chute de fora da área, porém, o gol foi anulado por impedimento de Idah, que atrapalhou a visão de Manuel Neuer na jogada. Com a igualdade no placar, o time alemão teve controle das ações no primeiro tempo, mas, com dificuldades de acionar Harry Kane, quase não ofertou perigo à meta adversária.

Porém, no último minuto da primeira etapa os Bávaros respiraram: Michael Olise realizou uma verdadeira pintura no Celtic Park. O francês foi lançado pelo compatriota Upamecano, cortou a marcação e fuzilou ao gol, sem chances para o experiente Kasper Schmeichel. Foi o último lance antes de Gil Manzano apitar o intervalo do jogo.

continua após a publicidade

Time do Bayern de Munique celebra o gol de Olise contra o Celtic na Champions Legaue (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Na segunda etapa, o Bayern conseguiu finalmente o objetivo frustrado da primeira etapa: encontrar Harry Kane em condições para marcar. Aos 4', Kimmich cobrou escanteio e o atacante britânico, livre na pequena área, completou com um lindo voleio para ampliar o placar. Sete minutos depois, um lance polêmico revoltou os torcedores da casa: um pisão de Upamecano em Engels levou o árbitro espanhol à cabine do VAR, porém, a decisão de campo se manteve.

Com a vantagem no placar, o Bayern de Munique buscou administrou o placar, mas sofreu com os 15 minutos de pressão total dos mandantes. Aos 34', Maeda diminuiu o placar após uma confusa jogada de escanteio e colocou fogo no jogo. O Celtic partiu para cima em busca do empate, mas apostou em cruzamentos afastados pela defesa bávara. A vitória deixa os comandados de Vincent Kompany em situação tranquila para o jogo de volta, em Munique.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Após o resultado, o confronto de volta está marcado para a terça-feira (18), em Munique. Agora, os times concentram esforços nas ligas nacionais: o Bayern encara o Bayer Leverkusen no sábado (15), pela 22ª rodada da Bundesliga, enquanto o Celtic enfrentará o Dundee United, no mesmo dia, pela 26ª rodada da Premiership.

Champions League: Bayern vence com gol de Kane

✅ FICHA TÉCNICA

CELTIC 1 X 2 BAYERN DE MUNIQUE

PLAYOFFS - JOGO DE IDA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Celtic Park, em Glasgow (ESC)

⚽ Gols: Michael Olise (45'/1ºT), Harry Kane (4'/2ºT) (BAY); Daizen Maeda (34'/2ºT) (CEL)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

CELTIC (Técnico: Brendan Rodgers)

K. Schmeichel; A. Johnston, C. Carter-Vickers, A. Trusty e G. Taylor (J. Schlupp); A. Engels, C. McGregor e R. Hatate; N. Kuhn (Y. Hyun-Jun), D. Maeda e A. Idah (Jota)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, E. Dier e R. Guerreiro (J. Ito); J. Kimmich, L. Gortezka; L. Sané (K. Coman), M. Olise (S. Gnabry) e J. Musiala (T. Müller); H. Kane

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional