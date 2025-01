Liverpool propõe renovação milionária para Trent Alexander-Arnold

O Liverpool fez uma proposta milionária de renovação para o lateral-direito Trent Alexander-Arnold. A oferta, revelada neste domingo (5) pelo jornal "The Mirror", tenta manter no clube o jogador, que tem o interesse do Real Madrid. O novo contrato proposto alcança 93 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões) por um período de cinco anos, valor que iguala o supostamente oferecido pelo clube espanhol.

Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, emergiu das categorias de base do Liverpool e tem sido fundamental para o time inglês, contribuindo para a conquista da Champions League na temporada 2018/19 e da Premier League na temporada 2019/20. Seu atual contrato expira em junho deste ano, e as regras da FIFA permitem que ele assine um pré-contrato com outra equipe desde o início do ano, possibilitando sua transferência sem custos ao final da temporada.



O técnico do Liverpool, Arne Slot, destacou a importância de Arnold para o clube, evocando a decisão de Steven Gerrard em 2008 de recusar uma oferta do Real Madrid.

- Acho que já houve um jogador (Gerrard) que o Real Madrid queria contratar, mas ele não foi. Estas perguntas sobre Trent são sempre 'se', 'se' e 'se'. Minha resposta é que ele está conosco, e seu foco é totalmente no Liverpool. É só olhar para suas atuações e como ele treina. Ele não está de modo algum desfocado - disse o treinador.



Além de Alexander-Arnold, Slot mencionou a importância de manter outros jogadores-chave, como Virgil van Dijk e Mohammed Salah, cujos contratos também estão terminando, enfatizando a necessidade de preservar a espinha dorsal do time para futuras competições.

