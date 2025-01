Mundial de Clubes: como foi o início de temporada dos rivais brasileiros

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense ainda não entraram em campo em 2025, mas os quatro clubes brasileiros que se classificaram para a disputar o Mundial de Clubes de 2025 já têm material para estudar dos rivais estrangeiros.

O Palmeiras sabe que não terá moleza contra o Porto, no primeiro confronto do Mundial de Clubes. O time europeu está invicto há sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e esta na vice-liderança do Português e na Liga Europa é o 18º colocado. Na segunda rodada, o Verdão pegará o atual bicampeão da Champions League africana, Al-Ahly e tem apenas três vitórias nas últimas nove partidas. Na terceira etapa, o time alviverde enfrentará o Inter de Miami de Lionel Messi, que começa a temporada, oficialmente, no dia 18 de fevereiro.

Palmeiras e Porto se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

O Botafogo enfrenta o Seattle Sounders, que também estreia apenas no dia 19 de fevereiro. A segunda rodada será mais desafiadora para o Fogão, que pega o PSG, atual campeão da Supercopa da França e líder isolado do Campeonato Francês. Por último, joga contra o Atlético de Madrid, que faz um início de temporada impecável e está a 13 partidas invicto.

O Flamengo joga contra o Espérance, que foi derrotado pelo Pyramids no primeiro jogo do ano, pela Liga dos Campeões da África. O Chelsea, destino de Estêvão pós-Mudinal, é o segundo adversário do Rubro-Negro no Mundial e ocupa a quarta colocação na Premier League. O clube inglês estreia no próximo sábado (10) na Copa da Inglaterra. Por último, o encontro será com o León, atual campeão da Concachampions, mas que, no geral, não teve uma temporada positiva em 2024.

Fluminense e Borussia se enfrentam na primeira rodada do Mundial do Clubes (Foto: Jean Phillipe Marcou/AFP)

O Fluminense estreia contra o Borussia Dortmund, que conseguiu só uma vitória nos últimos cinco jogos e está em um decepcionante sexto lugar no Campeonato Alemão. O Ulsan, bicampeão asiático, é o segundo oponente do clube carioca, que conseguiu se classificar para o Mundial pelo ranking da AFC. O Mamelodi Sundowns é o terceiro adversário e se classificou para o campeonato pelo ranking da CAF.