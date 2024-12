Fred Caldeira expõe motivos do ‘pior’ Manchester City da era Guardiola

O Manchester City vive a pior crise dos últimos anos. No comando técnico de Pep Guardiola, o clube somou apenas quatro pontos em um mês e meio e tem a pior sequência do campeonato no recorte. Além disso, os Citizens foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e estão em situação crítica na fase de liga da Champions League.

Ausência de Rodri, lesões em sequência, declínio físico e calendário cheio. Fred Caldeira, correspondente da "TNT Sports" na Inglaterra e com anos de experiência no futebol do país, analisou os possíveis motivos do mau desempenho do City na temporada 2024/25 em entrevista exclusiva ao Lance!.

Algoz do Vini Jr na Bola de Ouro, Rodri lesionou o ligamento do joelho direito em setembro e está fora do restante da temporada. O jornalista opinou sobre a ausência do espanhol.

— O Rodri talvez seja o principal fator, mas o City começou bem sem ele. Antes dessa grande lesão no joelho, ele teve um problema na final da Eurocopa, que fez com que ele não jogasse o começo da temporada. Não foram grandes atuações, mas com bons resultados — relatou o repórter da TNT.

No entanto, há outras lesões do elenco que interferiram no desempenho do City na temporada. Ao lado disso, a baixa técnica dos principais jogadores também foi um fator destacado por Fred.

Depois do Rodri, o City foi perdendo alguns jogadores do setor defensivo. John Stones, Rúben Dias, Aké e Akranji. Nenhum deles tiveram um grande número de jogos, e foi um efeito dominó. No meio-campo, sem o Rodri, tudo piora. De Bruyne também mal conseguiu jogar, mas isso tem sido mais o normal do que o extraordinário dele nos últimos anos. No fim das contas, é uma crise física e uma crise técnica. Gündoğan voltou mal do Barcelona, Bernardo Silva não está bem e Jack Grealish não consegue se manter no time titular. O Savinho tenta, mas não era para depender dele no seu começo de futebol inglês. Doku com problemas técnicos e físicos. Fred Caldeira, sobre as peças do City em 2024/25

Calendário

Nesse sentido, o calendário do futebol europeu volta a ser um tópico pelo excesso de jogos e o desgaste físicos dos atletas. Em abril, Guardiola detonou a organização do futebol inglês pelo curto intervalo de dias entre partidas de competições nacionais e continentais.

Nesse sentido, Fred relembrou visões da carreira do técnico espanhol que precisam ser repensadas, como a a opção dele de trabalhar com elencos curtos.

Por fim, Fred concluiu que a temporada do City pode ser marcada por um período de transição, de modo que títulos não sejam a prioridade. Contudo, ele não descarta um retorno da equipe ao bom futebol em 2025:

— É o Guardiola e é o Manchester City. Porém, precisamos recalcular para saber o que é um ganho para a temporada da equipe. Talvez não seja possível ganhar a Champions League ou a Premier League. Talvez seja um período de entressafra apara remontar o elenco.

Era Guardiola

Apesar da fase, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.