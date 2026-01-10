Ex-Chelsea revela que tem apenas poucos dias de vida

Com apenas 33 anos de idade, Lamisha Musonda, ex-meio-campista do Chelsea, publicou um relato tocante nas redes sociais no qual afirma ter "poucos dias de vida" pela frente. O ex-jogador não revelou o diagnóstico, mas contou que "luta para recuperar a saúde", que está em "estado crítico".

Lamisha nasceu na Bélgica e começou sua carreira no futebol atuando pelo Anderlecht, um dos mais tradicionais times belgas. No ano de 2012, foi contratado pelo Chelsea para a equipe sub-21, período no qual também defendeu a seleção de seu país no Torneio de Toulon. Deixou o clube inglês e ainda jogou novamente na Bélgica, na Espanha e no Congo antes de se aposentar, em 2020, com apenas 27 anos.

Confira o relato publicado por Musonda na íntegra:

— Ao perceber que tenho apenas alguns dias restantes, também percebo que tive muitas pessoas ao meu lado e sempre guardarei essas memórias com carinho. A vida é difícil, mas a vista é linda. A vida é feita de altos e baixos, e ninguém pode realmente compreender a dor que você suporta. Estes últimos dois anos foram particularmente difíceis e desgastantes para mim. É com grande tristeza que anuncio que estou lutando para recuperar a saúde, o que explica minha ausência das redes sociais. Tive que encarar a realidade: minha saúde é crítica e agora luto para sobreviver. Sua ajuda e suas orações seriam de grande apoio neste momento. Minha família e eu estamos lutando, e não baixarei os braços até o meu último suspiro. Como vocês podem ver, tive a sorte de viver uma juventude tão bonita… e ainda tenho muito a oferecer. Mas há tantas pessoas maravilhosas que eu gostaria de poder agradecer pessoalmente. O fato de talvez não ter essa oportunidade me entristece profundamente. Eu amo todos vocês — disse Musonda.

