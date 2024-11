Bahia fecha acordo e vai enviar jogador para o Manchester City

O Bahia anunciou que enviará dois jogadores das categorias de base para um programa de intercâmbio com os clubes do City Football Group, dono da SAF do Esquadrão de Aço. O atacante Ruan Pablo, de 16 anos, passará por um período treinando com o time sub-19 do Manchester City, da Inglaterra, enquanto o volante Sidney, de 18 anos, terá experiência com o time sub-21 do Lommel, da Bélgica. O período do intercâmbio é de dez dias.

Jogadores do Bahia fazem intercâmbio na Europa

Em nota, o Bahia reforçou que os jogadores não passarão por testes nas equipes do exterior. O clube reforça que a experiência é importante para "vivenciar novas culturas, conhecer diferentes escolas de futebol ao redor do mundo e se integrar plenamente a outros clubes do grupo."

— Os Pivetes de Aço Ruan Pablo (16 anos) e Sidney (18 anos) farão parte do programa de intercâmbio do Bahia com os clubes do City Football Group em 2024. O atacante passará pela experiência de treinar durante 10 dias no Sub-19 do Manchester City, da Inglaterra, enquanto o volante terá o mesmo período de aprendizado no Sub-21 do Lommel SK, da Bélgica.

— Por fazer parte do maior e melhor conglomerado de clubes do mundo, o City Football Group, o Bahia oferece aos seus atletas da base oportunidades únicas no Brasil, promovendo experiências com os outros 13 clubes espalhados pelo mundo. Anualmente, os Pivetes de Aço têm a chance de participar de intercâmbios em diferentes localidades, incluindo Europa, Ásia, Austrália e Estados Unidos. Durante esses períodos, os atletas treinam em outros clubes para se aprimorarem tanto como jogadores quanto como pessoas. Em 2023, o meia Roger participou do projeto, treinando no Manchester City e no Girona, da Espanha.

Comparado a Endrick e Vitor Roque, Ruan Pablo é considerado uma das maiores joias nas categorias de base do Bahia. Ele foi autor de um dos gols do Bahia no empate por 2 a 2 com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil sub-20. O resultado acabou eliminado os Pivetes de Aço, porém, o atacante ganhou destaque. Ele já tinha feito a estreia pelo profissional no jogo contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada do Brasileirão: ele atuou nos minutos finais do empate por 1 a 1.

Ruan Pablo, atacante do Bahia, comemora gol marcado contra o São Paulo, pela Copa do Brasil sub-20 (Foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Já Sidney, mais experiente, disputou o Mundial sub-17 pela Seleção Brasileira e assim como o companheiro, entrou em campo pelo Esquadrão na disputa da Copa do Brasil sub-20. No time profissional, ele entrou em campo por três partidas em 2024, todas pelo Campeonato Baiano.

