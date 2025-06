O Wrexham, time dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, se desfez de seu grande artilheiro. Paul Mullin, responsável por gols cruciais nas temporadas de acesso da quinta à segunda divisão, foi negociado por empréstimo junto ao Wigan Athletic, até o final do primeiro semestre de 2026.

O centroavante contribuiu de maneira direta nas campanhas da quinta e da quarta divisão. Na League One, em 2024/25, porém, o jogador passou parte da jornada se recuperando de uma cirurgia nas costas, e se tornou reserva, com apenas cinco gols em 32 aparições.

- Quero desejar a Paul somente o melhor em seu período de empréstimo. Será uma ótima oportunidade para ele voltar a jogar regularmente como titular, e tenho certeza que ele será uma grande aquisição para o Wigan - disse o técnico dos Dragões Vermelhos, Phil Parkinson.

🥅 O brilho de Paul Mullin, artilheiro do time de Ryan Reynolds

Mullin foi contratado sem custos junto ao Cambridge em julho de 2021, e se tornou uma grande referência no setor ofensivo da equipe. Ao todo, foram 170 jogos e 110 gols, sendo artilheiro e eleito melhor jogador do elenco em 2022, 2023 e 2024. No acesso à quarta divisão, anotou dois gols diante do Boreham Wood para elevar o time de série; no ano seguinte, repetiu a sina ao fazer um doblete em passeio diante do Forest Green Rovers. Já em 2024/25, estava no banco no triunfo sobre o Charlton Athletic por 3 a 0, que deu aos Red Dragons um lugar na Championship.

Paul Mullin comemora gol pelo Wrexham, time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney no País de Gales (Foto: Reprodução)

A compra de Ryan Reynolds e Rob McElhenney aconteceu em 2021, por cerca de dois milhões de libras. O movimento impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome do time galês aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.

