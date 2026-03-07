O goleiro Bento viveu um verdadeiro drama nos bastidores do Al-Nassr entre o fim de 2025 e o início de 2026. Em entrevista ao ge publicada nesta sexta-feira (6), o brasileiro de 26 anos detalhou a novela que quase o tirou do clube saudita. Barrado por Jorge Jesus por conta do limite de estrangeiros, ele chegou a acertar tudo com o Genoa, da Itália, mas uma expulsão inesperada mudou os planos de última hora.

Bento viveu um período de três meses e meio sem atuar pelo Campeonato Saudita. Entre setembro e janeiro, foi titular apenas em cinco partidas de copas. A justificativa de Jorge Jesus, segundo o goleiro, era tática, mas o brasileiro enxergava um problema estrutural: a disputa por uma vaga de estrangeiro, não por posição.

– A primeira vez que ele me deixou de fora, me falou que era um jogo mais fácil, queria um time mais ofensivo, e o Ângelo, teoricamente, entrou no meu lugar de estrangeiro. Cada jogo só pode ter oito estrangeiros e aqui no clube a gente tem dez. Aí depois ele foi me deixando de fora de novo. Ele me levava às vezes para as viagens e me cortava. E isso foi me incomodando – relatou ao ge.

Bento revelou que buscou explicações com o treinador português, mas nunca recebeu uma justificativa técnica para a perda de espaço.

– Eu perguntava para ele o que estava acontecendo. Eu respeitava a decisão dele, mas não era uma disputa justa, porque eu não disputava a vaga de goleiro em si, eu disputava a vaga de estrangeiro. Eu queria uma explicação mais clara do que ele pensava. Em nenhum momento ele falou: "Estou te barrando por questão técnica". Foi realmente por opção tática – completou.

Bento e Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Bento acertou com o Genoa, mas houve reviravolta

Com a falta de minutos, Bento decidiu buscar uma saída na janela de inverno. A preferência era por clubes europeus, e o destino acertado foi o Genoa, da Itália. O goleiro revelou que chegou a convencer Jorge Jesus a liberá-lo após muita conversa.

– Falamos com clubes da Europa, que era minha preferência. Não penso em voltar ao Brasil tão cedo. A gente conversou com alguns clubes, mas as coisas não andaram, e no final tinha o Genoa. Eu praticamente me ofereci para jogar lá. O Jorge Jesus não queria me liberar. O Sadio (Mané) estava na Copa Africana, então, teoricamente, tinha aberto uma vaga de estrangeiro, e mesmo assim eu ficava no banco. De tanto conversar, consegui convencer e ele acabou me liberando – contou.

Bento já estava com as malas prontas. A ida para a Itália era dada como certa. Mas um lance inusitado mudou tudo: a expulsão do goleiro Alaqidi, que vinha sendo titular no lugar do brasileiro, no clássico contra o Al-Hilal.

– Estava tudo certo com o Genoa. Minhas malas estavam prontas em casa para poder viajar. Eu estava assistindo ao jogo em casa e, na hora em que acabasse, eu viajaria. Quando deu a expulsão no goleiro, cinco minutos depois o meu empresário encaminhou a mensagem do dirigente do clube: "Como você deve imaginar, o Bento não está mais autorizado a viajar" – revelou ao ge.

– Ele falou: "Você vai voltar a jogar, independente do número de estrangeiros que tivermos". E ele está mantendo a palavra, e eu estou indo bem também. Mas é complicado, eu já estava vendo casa (na Itália), porque estava tudo certo. Mas é a vida de jogador. De última hora tive que cancelar tudo e resetar a mente – completou.

Volta por cima no Al-Nassr

Apesar do imbróglio, Bento fez questão de elogiar o método de trabalho de Jorge Jesus e destacou a clareza com que o treinador impõe sua filosofia.

– O que ele tem de diferente é que deixa muito claro a maneira de jogar. Não tem meia maneira de jogar. É claro e temos que seguir aquilo. E também o fato de ele ter experiência na Arábia ajuda muito. Sabe jogar contra as equipes – afirmou.

Hoje, Bento é peça fundamental na sequência de 12 vitórias consecutivas do Al-Nassr, que lidera o Campeonato Saudita. Neste período, o goleiro passou oito jogos sem sofrer gols, marca inédita em sua carreira.

– Esse número tão grande foi a primeira vez. É uma marca importante, principalmente por ser na Liga Saudita, que sempre tem placares com muitos gols. Fico feliz de poder fazer parte disso, de ser eu que estou jogando. Lógico que eu não atingi sozinho, mas eu sou o principal, porque eu sou o goleiro, e é o goleiro que leva o gol. Depois de uma quase saída do clube, poder voltar a jogar, jogar bem e já atingir essa marca, foi muito importante – finalizou.

