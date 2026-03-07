O goleiro Bento, do Al-Nassr e da Seleção Brasileira, abriu o jogo sobre a convivência com Cristiano Ronaldo nos bastidores do clube saudita. Em entrevista ao ge publicada nesta sexta-feira (6), o brasileiro de 26 anos detalhou o dia a dia ao lado do astro português e destacou a personalidade do craque fora das quatro linhas.

– Ele é bem dedicado. É um cara que conquistou tudo o que conquistou pela dedicação. E aqui ele segue da mesma maneira. Às vezes eu chego antes dele no treino, mas não é sempre (risos). Mas é um cara que ajuda muito dentro e fora de campo, acho que a presença dele já intimida os adversários. O respeito que ele tem por todos é muito importante também – afirmou Bento ao ge.

– É um cara muito tranquilo no dia a dia, nas concentrações. A gente sempre conversa de tudo, é um cara que sabe muita coisa de tudo. A gente conversa de comida e ele sabe, conversa de hidratação e ele sabe, conversa de carro e ele sabe, conversa de relógio e ele sabe. É um cara que conversa de tudo, sabe muita coisa do Brasil e gosta muito. Às vezes ele brinca que quer ir lá para o Rio de Janeiro, correr em Copacabana sem camisa para ver se o pessoal vai elogiar ele. É um cara bem tranquilão, gosta da resenha e é muito gente boa – completou.

Bento também falou sobre a vida na Arábia Saudita e preocupação com conflito

Bento também falou sobre a adaptação à vida na Arábia Saudita e os desafios de viver em um país com cultura tão diferente. Casado e pai de duas filhas, o goleiro admitiu as dificuldades iniciais, mas destacou que a família já se acostumou com a rotina em Riade.

– É bem diferente do que somos acostumados no Brasil. Acabamos estranhando um pouco no início. Foi um pouco difícil até pegarmos o ritmo. Quando cheguei aqui, tínhamos uma filha de dois anos e minha esposa estava grávida da segunda. Tive a segunda filha aqui, temos uma 'arabinha' na família. Foi difícil pelas crianças. Não tinha muitas coisas para elas fazerem. Como é muito quente, não tem como sair para passear – explicou ao ge.

Bento em ação pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/X)

O goleiro também comentou a preocupação com os conflitos no Oriente Médio. Os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã afetaram a região, e os jogos do Al-Nassr na Champions League da Ásia foram adiados. Por precaução, Bento mandou a esposa e as filhas de volta ao Brasil.

– É uma situação diferente para a gente. Não é normal estar perto de guerra e bomba. Tivemos exemplo recente dos jogadores na Ucrânia. Aqui não está sendo tão direto. Mas tenho companheiros no Catar, nos Emirados Árabes… tem sido mais complicado. Por enquanto, aqui a vida está normal, mas fica a preocupação. Por precaução já mandei minha família para o Brasil. Se tiver que sair às pressas, é mais fácil sair um do que a família inteira junto. Não é fácil ficar longe da família, mas eles entenderam – relatou.

Bento tranquilizou os torcedores ao afirmar que a situação na Arábia Saudita é mais tranquila e que o clube dá suporte aos jogadores.

– A situação na Arábia Saudita é mais tranquila. Não tem praticamente nada acontecendo aqui. O pessoal do clube também já nos tranquilizou. O pessoal aqui é muito confiante nas defesas deles. E, qualquer coisa, eles vão nos avisar o mais rápido possível e ajudar, se tivermos que sair do país – completou.

