Bernardo Silva não renovará com Manchester City, segundo jornal
Jogador deixa clube desde 2017
O meia Bernardo Silva não permanecerá no Manchester City para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, publicadas neste sábado (7), não há negociações em andamento para a renovação do contrato do português, que se encerra em junho de 2026. Com isso, o capitão do City ficará livre no mercado e deve disputar os últimos jogos pelo clube inglês nas próximas semanas.
A informação foi repercutida por diversos veículos europeus, como os jornais espanhóis Marca e Diario As, além do portal italiano Alfredo Pedullà. Fabrizio Romano também havia insinuado a possível saída do jogador nos últimos dias.
Bernardo Silva está em sua nona temporada pelo Manchester City, clube que defende desde 2017, quando chegou vindou do Monaco por 43 milhões de euros. Desde então, o meia de 31 anos se tornou peça fundamental na engrenagem de Pep Guardiola e acumula títulos: são seis Premier League, uma Champions League – a primeira da história do clube –, além de diversas taças domésticas e mundiais.
Nesta temporada, mesmo aos 31 anos, Silva segue como titular absoluto. Já disputou 38 partidas, com dois gols e cinco assistências, e acumula mais de 2.700 minutos em campo. Capitão da equipe desde a saída de Kyle Walker e Kevin De Bruyne, o português é considerado por Guardiola um dos jogadores mais inteligentes que já treinou.
Em janeiro, após vitória sobre o Wolves, o técnico catalão já havia sinalizado que a decisão sobre o futuro pertencia ao atleta.
– Eu adoraria para o Manchester City e para mim mesmo que Bernardo Silva pudesse ficar para sempre. Mas conversamos muito com Bernie e ele precisa decidir o que é melhor para ele e sua família – declarou Guardiola.
Possíveis destinos para Bernardo Silva
Com a saída confirmada, Bernardo Silva se torna um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de transferências. Clubes como Barcelona, que já tentou contratá-lo em outras oportunidades, voltaram a ser especulados. O Benfica, clube que o revelou nas categorias de base, surge como um destino provável, já que o jogador vê com bons olhos um retorno a Lisboa. A Liga Saudita também aparece como candidata forte a contar com o meia.
