menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bernardo Silva não renovará com Manchester City, segundo jornal

Jogador deixa clube desde 2017

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
13:12
Bernardo Silva está escalado para o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)
imagem cameraBernardo Silva está escalado para o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Bernardo Silva não permanecerá no Manchester City para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, publicadas neste sábado (7), não há negociações em andamento para a renovação do contrato do português, que se encerra em junho de 2026. Com isso, o capitão do City ficará livre no mercado e deve disputar os últimos jogos pelo clube inglês nas próximas semanas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação foi repercutida por diversos veículos europeus, como os jornais espanhóis Marca e Diario As, além do portal italiano Alfredo Pedullà. Fabrizio Romano também havia insinuado a possível saída do jogador nos últimos dias.

continua após a publicidade

Bernardo Silva está em sua nona temporada pelo Manchester City, clube que defende desde 2017, quando chegou vindou do Monaco por 43 milhões de euros. Desde então, o meia de 31 anos se tornou peça fundamental na engrenagem de Pep Guardiola e acumula títulos: são seis Premier League, uma Champions League – a primeira da história do clube –, além de diversas taças domésticas e mundiais.

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)
Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Nesta temporada, mesmo aos 31 anos, Silva segue como titular absoluto. Já disputou 38 partidas, com dois gols e cinco assistências, e acumula mais de 2.700 minutos em campo. Capitão da equipe desde a saída de Kyle Walker e Kevin De Bruyne, o português é considerado por Guardiola um dos jogadores mais inteligentes que já treinou.

continua após a publicidade

Em janeiro, após vitória sobre o Wolves, o técnico catalão já havia sinalizado que a decisão sobre o futuro pertencia ao atleta.

– Eu adoraria para o Manchester City e para mim mesmo que Bernardo Silva pudesse ficar para sempre. Mas conversamos muito com Bernie e ele precisa decidir o que é melhor para ele e sua família – declarou Guardiola.

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Possíveis destinos para Bernardo Silva

Com a saída confirmada, Bernardo Silva se torna um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de transferências. Clubes como Barcelona, que já tentou contratá-lo em outras oportunidades, voltaram a ser especulados. O Benfica, clube que o revelou nas categorias de base, surge como um destino provável, já que o jogador vê com bons olhos um retorno a Lisboa. A Liga Saudita também aparece como candidata forte a contar com o meia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias