Pilar defensivo do Real Madrid, o zagueiro Antonio Rüdiger se submeteu a cirurgia no joelho esquerdo para reparar uma ruptura parcial do menisco externo. Serão de seis a oito semanas longe das atividades, podendo retornar a tempo da disputa do Mundial de Clubes, que acontece de junho a julho. Nas redes sociais, o alemão fez forte desabafo, afirmando estar lesionado há meses.

— Depois de ter jogado mais de sete meses com fortes dores, infelizmente foi inevitável que tive que passar por uma cirurgia de menisco. Agora estou finalmente sem dor novamente, e a cirurgia foi um sucesso. Quero poder jogar novamente o mais rápido possível pois tenho dois grandes torneios com a Liga das Nações e o Mundial de Clubes à frente, mas tenho de me cuidar de semana a semana. Farei tudo o que puder para que isso aconteça. Vejo vocês em breve e cuidem-se — escreveu o Rüdiger sobre a lesão.

Titular a temporada inteira do Real Madrid, Rüdiger sofreu lesão durante a prorrogação da final da Copa do Rei do último sábado (26), contra o Barcelona. Ele precisou ser substituído aos seis minutos do segundo tempo, dando lugar a Endrick. O zagueiro se manteve ativo na partida mesmo no banco de reservas e acabou expulso.

Rüdiger passou por cirurgia para reparar lesão no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

Rüdiger foi um dos jogadores mais utilizados por Carlo Ancelotti na temporada. Não só pela sua qualidade, como também pelo fato de que outros defensores não estavam disponíveis em virtude de lesões, como foi o caso de David Alaba e Éder Militão, que rompeu o ligamento no início do calendário esportivo europeu.

Jogadores atualmente lesionados no Real Madrid 🚑