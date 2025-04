Nesta quarta-feira (30), Erling Haaland voltou a treinar junto com o elenco do Manchester City um mês depois de ter sofrido lesão no jogo contra o Bournemouth - a informação é de Fabrizio Romano. O norueguês se recupera de lesão no tornozelo esquerdo após vitória por 2 a 1 contra o Bournemouth pela Copa da Inglaterra em março. Na partida, Haaland ainda marcou antes de sair machucado.

Exatamente um mês após lesionar seu tornozelo, Haaland está de volta aos treinos com o restante do elenco do Manchester City. O atacante se machucou após se chocar com uma placa de publicidade à beira do campo no segundo tempo do jogo contra o Bournemouth.

Na temporada, o atacante tem 30 gols e quatro assistências em 40 jogos. Desde o início de sua lesão, o City esperava contar com Haaland para, pelo menos, a disputa do Mundial de Clubes, que ocorre em junho.

Manchester City não sentiu falta de Haaland

Gvardiol comemora o gol marcado contra o Nottingham Forest na Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Neste período em que Haaland está afastado por lesão, o Manchester City não sentiu muita falta do norueguês. Até o momento, foram seis jogos, sendo cinco vitórias e um empate da equipe, uma campanha invicta desde que perdeu o norueguês. Guardiola adaptou o time para jogar sem um camisa nove fixo, ora com De Bruyne fazendo a função de falso nove, ora com Marmoush e Savinho dividindo o ataque. Sem Haaland, o City pulou para a quarta colocação na Premier League, com 61 pontos, e está firme na briga por vaga na próxima Champions League.

Confira todos os jogos do Manchester City desde que Haaland se lesionou: