Após cirurgia, Bellingham volta a treinar pelo Real Madrid

O meio-campista Jude Bellingham voltou a treinar com o Real Madrid nesta segunda-feira (15). O inglês esteve fora por 61 dias devido a uma cirurgia no ombro e está disponível para ser utilizado pelo técnico Xabi Alonso. Camavinga, fora há quatro meses, também participou das atividades no CT de Valdebebas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o fim do Mundial de Clubes, em julho, Bellingham passou por uma cirurgia no ombro direito, ara reparar uma contusão que o assolava desde novembro de 2023.

continua após a publicidade

A contusão aconteceu em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez exatamente 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.

Bellingham em ação pelo Real Madrid na partida contra o PSG no Mundial (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

A previsão do Real Madrid era perder Bellingham por três meses, mas o jogador voltou aos treinamentos do clube nesta segunda, dois meses após a cirurgia. A última partida do meia foi no dia 9 de julho, na derrota por 4 a 0 para o PSG nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

Próximo compromisso do Real Madrid

O Real Madrid volta a campo na terça-feira (16), na estreia da Champions League contra o Olympique de Marseille, às 16h (de Brasília). Mesmo que tenha voltado aos treinos e esteja disponível, Bellingham não deve ser relacionado para o jogo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.