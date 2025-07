Manchester United tem acerto com destaque da Premier League

Após três ofertas recusadas, o clube atendeu às expectativas financeiras do Brentford.

Mbeumo, 25 anos, foi destaque do Brentford na última Premier League.

O Manchester United está muito próximo de anunciar a contratação de um dos artilheiros da última edição da Premier League: Bryan Mbeumo, destaque do Brentford. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils vão desembolsar 70 milhões de libras (R$ 523,5 milhões na cotação atual) pelo jogador de 25 anos, que já havia aceitado rumar para Old Trafford.

Após uma longa negociação, com, pelo menos, três ofertas recusadas pelo Brentford, o Manchester United enfim atendeu às expectativas financeiras dos Bees. Um dos argumentos do clube detentor dos direitos de Mbeumo era a comparação com o valor pago pelo time de Manchester por Matheus Cunha ao Wolverhampton. O novo jogador dos Red Devils era um pedido especial de Ruben Amorim, que busca revitalizar o ataque de sua equipe.

Bryan Mbeumo, atacante do Brentford, será reforço do Manchester United (Reprodução: Instagram/bryan_.m19)

Além das contratações em questão, o United busca vender jogadores como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony e Jadon Sancho para equilibrar as finanças e otimizar seus próximos movimentos de mercado. Vale lembrar que o orçamento dos Red Devils está encurtado em relação à outra temporadas, já que o clube ficou de fora de competições europeias e ocupou apenas a segunda metade da tabela do Campeonato Inglês.

Números de Mbeumo em 2024/25

Bryan Mbeumo é um ponta-direita canhoto de ótima capacidade de finalização, não à toa marcou 20 gols em 35 partidas na última Premier League. O camaronês ainda contribuiu com oito assistências para seus companheiros somando todas as competições, o que demonstra uma participação decisiva nos gols do Brentford em 2024/25.

