Galatasaray ou Liverpool? Veja quem tem mais valor de mercado

O Galatasaray vai receber o Liverpool na próxima terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025. Confira com o Lance! qual equipe tem maior valor de mercado e quais são os 10 jogadores mais valorizados de cada time.

O time inglês foi o clube que mais gastou na janela do verão europeu em todo o mundo, com contratações que passaram dos 100 milhões de euros. No mercado, o elenco do atual campeão da Premier League tem valor de mercado muito superior ao Galatasaray. Enquanto o esquadrão turco tem um valor de mercado de 296 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), os Reds possuem um plantel avaliado em 1,12 bilhão de euros (R$ 6,9 bilhões).

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

Confira os 10 atletas mais valorizados de cada equipe:

Galatasaray:

Victor Osimhen – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões) Wilfried Singo – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões) Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) Barış Alper Yılmaz – 21 milhões de euros (R$ 132,3 milhões) Davinson Sánchez – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Leroy Sané – 32 milhões de euros (R$ 201,6 milhões) Lucas Torreira – 13 milhões de euros (R$ 81,9 milhões) Yunus Akgün – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões) Roland Sallai – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Uğurcan Çakır – 9,5 milhões de euros (R$ 59,9 milhões)

Liverpool