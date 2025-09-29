menu hamburguer
Galatasaray ou Liverpool? Veja quem tem mais valor de mercado

Diferença é de mais de 800 milhões de euros

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
21:10
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraO Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Galatasaray vai receber o Liverpool na próxima terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025. Confira com o Lance! qual equipe tem maior valor de mercado e quais são os 10 jogadores mais valorizados de cada time.

O time inglês foi o clube que mais gastou na janela do verão europeu em todo o mundo, com contratações que passaram dos 100 milhões de euros. No mercado, o elenco do atual campeão da Premier League tem valor de mercado muito superior ao Galatasaray. Enquanto o esquadrão turco tem um valor de mercado de 296 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), os Reds possuem um plantel avaliado em 1,12 bilhão de euros (R$ 6,9 bilhões).

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)
Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

Confira os 10 atletas mais valorizados de cada equipe:

Galatasaray:

  1. Victor Osimhen – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
  2. Wilfried Singo – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões)
  3. Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
  4. Barış Alper Yılmaz – 21 milhões de euros (R$ 132,3 milhões)
  5. Davinson Sánchez – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  6. Leroy Sané – 32 milhões de euros (R$ 201,6 milhões)
  7. Lucas Torreira – 13 milhões de euros (R$ 81,9 milhões)
  8. Yunus Akgün – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões)
  9. Roland Sallai – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  10. Uğurcan Çakır – 9,5 milhões de euros (R$ 59,9 milhões)

Liverpool

  • Florian Wirtz – 140 milhões de euros (R$ 882 milhões)
  • Alexander Isak – 120 milhões de euros (R$ 756 milhões)
  • Alexis Mac Allister – 100 milhões de euros (R$ 630 milhões)
  • Dominik Szoboszlai – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
  • Ryan Gravenberch – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
  • Hugo Ekitiké – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
  • Cody Gakpo – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
  • Ibrahima Konaté – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  • Jeremie Frimpong – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  • Mohamed Salah – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)

