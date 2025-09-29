Galatasaray ou Liverpool? Veja quem tem mais valor de mercado
Diferença é de mais de 800 milhões de euros
- Matéria
- Mais Notícias
O Galatasaray vai receber o Liverpool na próxima terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025. Confira com o Lance! qual equipe tem maior valor de mercado e quais são os 10 jogadores mais valorizados de cada time.
Galatasaray x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Onde Assistir
Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Bodo Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
O time inglês foi o clube que mais gastou na janela do verão europeu em todo o mundo, com contratações que passaram dos 100 milhões de euros. No mercado, o elenco do atual campeão da Premier League tem valor de mercado muito superior ao Galatasaray. Enquanto o esquadrão turco tem um valor de mercado de 296 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), os Reds possuem um plantel avaliado em 1,12 bilhão de euros (R$ 6,9 bilhões).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira os 10 atletas mais valorizados de cada equipe:
Galatasaray:
- Victor Osimhen – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Wilfried Singo – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões)
- Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Barış Alper Yılmaz – 21 milhões de euros (R$ 132,3 milhões)
- Davinson Sánchez – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Leroy Sané – 32 milhões de euros (R$ 201,6 milhões)
- Lucas Torreira – 13 milhões de euros (R$ 81,9 milhões)
- Yunus Akgün – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões)
- Roland Sallai – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Uğurcan Çakır – 9,5 milhões de euros (R$ 59,9 milhões)
Liverpool
- Florian Wirtz – 140 milhões de euros (R$ 882 milhões)
- Alexander Isak – 120 milhões de euros (R$ 756 milhões)
- Alexis Mac Allister – 100 milhões de euros (R$ 630 milhões)
- Dominik Szoboszlai – 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
- Ryan Gravenberch – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
- Hugo Ekitiké – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
- Cody Gakpo – 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Ibrahima Konaté – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Jeremie Frimpong – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Mohamed Salah – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias