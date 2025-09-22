Ronaldinho responde quem vencerá a Bola de Ouro; veja

Ele preferiu Raphinha como o vencedor, mas não sabe quem será o eleito.

Responsável por entregar a Bola de Ouro nesta segunda-feira (22), Ronaldinho Gaúcho concedeu uma rápida entrevista à "TNT Sports" e foi perguntado se sabia quem seria o vencedor do prêmio. O brasileiro demonstrou preferência por Raphinha, mas admitiu não saber ainda o nome de quem será eleito o melhor jogador do mundo pela revista "France Football" na temporada 2024/25.

A primeira pergunta da jornalista Clara Albuquerque foi justamente sobre quem Ronaldinho imagina que vença o prêmio e a lenda fez claras referências aos três favoritos - Raphinha, Lamine Yamal e Dembélé:

"Díficil, né? Não é uma pergunta fácil. Mas, estou feliz. Três atacantes, três jogadores que eu gosto de ver jogar", começou por dizer Ronaldinho.

Sobre Raphinha e a presença relevante de um brasileiro na Bola de Ouro desta temporada, Ronaldinho ressaltou o jogador do Barcelona como um "amigo" e grande postulante ao prêmio:

"Nos últimos anos, ficamos meio de fora, né? O Raphinha eu torço muito, porque viemos da mesma cidade, a gente é amigo, quase família... então torço muito por ele. Mas todos os três que estão aí têm qualidade e oportunidade de vencer", afirmou o brasileiro.

Sobre Lamine Yamal, Ronaldinho demonstrou admiração pelo jogo do jovem do Barcelona e o apontou como merecedor do reconhecimento que vem recebendo:

"Torcendo para que continue assim durante muitos anos e o mundo do futebol, todos que amam o futebol, gostam do jogador que tem esse estilo de jogo. Então, torço muito por ele", finalizou o ex-camisa 10 do Barça.

Raphinha, Yamal e Dembélé são os favoritos à receberem a Bola de Ouro das mãos de Ronaldinho (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Ronaldinho sustenta o 'enigma' do vencedor da noite

Ao finalizar a entrevista, Ronaldinho foi questionado se realmente entregaria o prêmio principal e se já sabia quem o conquistou. O brasileiro disse estar "curioso" e que ainda não sabe quem venceu a Bola de Ouro. A premiação, organizada pela "France Football", acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris e, em breve, terá o anúncio oficial do melhor jogador do mundo em 2024/25.

