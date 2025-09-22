Europeus reagem à posição de Vini Jr na Bola de Ouro: ‘Piada’
Atacante brasileiro ficou em 16° lugar na última edição da premiação
A France Football, revista que organiza a cerimônia da Bola de Ouro, revelou a posição de Vini Jr na premiação. O atacante brasileiro, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficou em 16º lugar na lista dos melhores jogadores do mundo divulgada nesta segunda-feira (22). Na internet, diversos internautas reagiram, com muitos deboches e críticas ao brasileiro.
Na última edição de Bola de Ouro, Vini Jr foi cotado como o Melhor Jogador do Mundo, já que foi o protagonista do Real Madrid que venceu a Champions League e La Liga. Entretanto, o jogador a subir o palco receber o prêmio foi Rodri, do Manchester City, em uma escolha polêmica. O brasileiro, em seguida, publicou em suas redes sociais que "faria 10 vezes mais se fosse possível", mas com Vini Jr ficando na 16ª posição, a web relembrou e reagiu à posição do jogador merengue.
Confira a reação de internautas da web sobre a posição de Vini Jr
Tradução: "Vini Jr ficar acima de Lewandowski é uma piada de mau gosto"
Tradução: "O Sr. 10x"
Tradução: "A queda de Vini do top 3 para 16 na última vez deve ter sido a maior queda da história"
Tradução: "Deram a numeração de Rodri para ele"
Tradução: "Vini Jr termina em 16º na Bola de Ouro deste ano. Ele fez 8 vezes mais para homenagear Rodri"
Tradução: "Ele fez 10 vezes pior"
Tradução: "Grande declínio"
⭐ Com Vini Jr em 16°, veja a lista atualizada da Bola de Ouro 2025
3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)
📺 Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro
A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming.
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
