Europeus reagem à posição de Vini Jr na Bola de Ouro: ‘Piada’

Atacante brasileiro ficou em 16° lugar na última edição da premiação

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
imagem cameraVini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
15:37
France Football, revista que organiza a cerimônia da Bola de Ouro, revelou a posição de Vini Jr na premiação. O atacante brasileiro, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficou em 16º lugar na lista dos melhores jogadores do mundo divulgada nesta segunda-feira (22). Na internet, diversos internautas reagiram, com muitos deboches e críticas ao brasileiro.

Na última edição de Bola de Ouro, Vini Jr foi cotado como o Melhor Jogador do Mundo, já que foi o protagonista do Real Madrid que venceu a Champions League e La Liga. Entretanto, o jogador a subir o palco receber o prêmio foi Rodri, do Manchester City, em uma escolha polêmica. O brasileiro, em seguida, publicou em suas redes sociais que "faria 10 vezes mais se fosse possível", mas com Vini Jr ficando na 16ª posição, a web relembrou e reagiu à posição do jogador merengue.

Confira a reação de internautas da web sobre a posição de Vini Jr

Tradução: "Vini Jr ficar acima de Lewandowski é uma piada de mau gosto"

Tradução: "O Sr. 10x"

Tradução: "A queda de Vini do top 3 para 16 na última vez deve ter sido a maior queda da história"

Tradução: "Deram a numeração de Rodri para ele"

Tradução: "Vini Jr termina em 16º na Bola de Ouro deste ano. Ele fez 8 vezes mais para homenagear Rodri"

Tradução: "Ele fez 10 vezes pior"

Tradução: "Grande declínio"

⭐ Com Vini Jr em 16°, veja a lista atualizada da Bola de Ouro 2025

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)

📺 Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

