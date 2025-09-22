Europeus reagem à colocação de astro do Barcelona na Bola de Ouro: ‘Escândalo’
Destaque estava cotado para ficar entre os 10 melhores jogdores do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Ao longo desta segunda-feira, a Bola de Ouro divulgou, aos poucos, a lista seletiva dos 30 jogadores e jogadoras escolhidos entre os melhores do último ano. Até o início da cerimônia, os selecionados entre os 30 e os 11 finalistas foram anunciados previamente. No entanto, um jogador do Barcelona, que havia sido cotado entre os 10 melhores do mundo, acabou sendo desclassificado da premiação, o que gerou surpresa nas redes sociais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
AO VIVO: Acompanhe os vencedores da Bola de Ouro 2025
Futebol Internacional22/09/2025
- Futebol Internacional
Posição de Vini Jr na Bola de Ouro é revelada; saiba qual
Futebol Internacional22/09/2025
- Fora de Campo
Jornalista confirma presença importante do PSG na cerimônia da Bola de Ouro
Fora de Campo22/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Trata-se de Pedri, um dos principais nomes do Barcelona na última temporada, período em que a equipe catalã dominou o futebol espanhol com a tríplice coroa doméstica: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga. Individualmente, o meio-campista foi o principal pilar de equilíbrio no sistema de Hansi Flick, desempenhando um papel crucial na transição entre defesa e ataque. Além disso, encantou o mundo do futebol com seus gestos técnicos refinados e impressionantes números para a posição.
Nesse sentido, Pedri ficou na 11ª posição na premiação da Bola de Ouro de 2025, conforme divulgado na lista preliminar antes do anúncio oficial. A reação dos fãs de futebol internacional foi intensa, com muitos expressando surpresa nas redes sociais sobre a colocação do jogador.
Tradução: Pedri não está no Top 10 da Bola de Ouro. Pedri não está no Top 10 da Bola de Ouro. Pedri não está no Top 10 da Bola de Ouro. Pedri não está no Top 10 da Bola de Ouro. Pedri não está no Top 10 da Bola de Ouro. Não, mas não, na verdade, quer dizer, sim, mas não. 11ª posição.
Tradução: Kane 13º, Kvara 12º e Pedri 11º. Poderia perfeitamente ser o pódio. Prêmios individuais no futebol estão extintos, restando apenas os números de classificação geral e pontuação média. Uma geração inteira crescerá idolatrando cobradores de pênaltis, atacantes que empurram a bola, atacantes que pressionam e cabeceiam.
Tradução: Pedri 11ª vergonha de vocês bando de grandes idiotas, a cerimônia dos grandes palhaços que votam com suas bundas, é um Escândalo.
O top-10 já está definido, com dois companheiros de Pedri no Barcelona, Raphinha e Ousmane Dembélé, figurando na lista, além de outros grandes nomes do futebol mundial.
Confira o top-10 antes da definição do prêmio:
- Raphinha (Barcelona/Brasil)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City/Itália)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
- Mohamed Salah (Liverpool/Égito)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Vitinha (PSG/Portugal)
Confira a lista do 30° ao 11° da Bola de Ouro:
3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias