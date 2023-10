O QUE VEM POR AÍ?

Ambas as equipes vêm de vitórias convincentes na rodada anterior jogando em casa. A Roma derrotou o Servette por 4 a 0, enquanto o Slavia Praga teve um desempenho ainda mais impressionante ao vencer o Sheriff por 6 a 0. No Grupo G, os dois times estão atualmente empatados na liderança, com seis pontos cada. Este confronto pode determinar quem assumirá o controle do grupo e continuará sua jornada na competição em busca da classificação.



+ Barcelona supera desfalques, vence Shakhtar Donetsk em casa e se mantém com 100% de aproveitamento na Champions League