MOMENTO DAS EQUIPES

O West Ham conseguiu a classificação à Europa League depois de vencer a Conference League da última temporada. No entanto, o time inglês não foi tão bem no Campeonato Nacional e apresenta uma evolução na atual edição. No momento, os Hammers ocupam a 9ª colocação da Premier League. Por outro lado, o time perdeu por 4 a 1 para o Aston Villa na partida mais recente, disputada no domingo (22). O Olympiacos lidera o Campeonato Grego após oito rodadas.