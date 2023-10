BOA BATIDA

Apesar da dificuldade de enfrentar um dos melhores times da Europa no momento, o Qarabag não deve nada a ninguém; a equipe do Azerbaijão ocupa a segunda colocação da liga nacional, com 20 pontos conquistados (os mesmos do líder Zira), e também venceu os seus dois jogos iniciais no continental. As atuações não foram tão convincentes, mas concisas o suficiente para bater Molde e Hacken pelo placar mínimo, igualando a marca de seis pontos dos alemães. A invencibilidade também é longa: são sete jogos sem derrota, somando seis vitórias seguidas e um empate mais recente no jogo mais recente da Liga Yuksak, ficando em igualdade com o Turan IK. Caso os comandados de Gurban Gurbanov sigam bem e conquistem a qualificação, será a primeira vez que o Qarabag chegará ao mata-mata da Europa League em sua história.