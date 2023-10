Visando continuar com 100% de aproveitamento na Europa League e praticamente garantir a classificação para as oitavas de final, o Liverpool enfrenta o Toulouse nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool. A equipe francesa é a segunda colocada do grupo. No Brasil, o duelo será transmitido pela plataforma de streaming "Star+".