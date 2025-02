Apesar de a temporada ainda não ter chegado ao fim, a Roma já está com planos para a próxima. De acordo com o jornal "AS", a diretoria quer contratar um treinador de nome para o elenco, e o favorito ao cargo é Carlo Ancelotti, que tem vínculo com o Real Madrid até 2026. Os dirigentes, inclusive, já teriam definido uma estratégia e uma "oferta irrecusável" para ter o italiano.

Para dar início às negociações, os donos da Roma estão tentando convencê-lo pessoalmente, assim como fizeram com Mourinho, em 2021. A proposta é ambiciosa em todos os sentindos, tanto economicamente quanto no lado esportivo. No entanto, não há valores ainda.

A ideia da diretoria é consolidar o time na elite europeia. Nesta temporada, além das três mudanças de treinadores (De Rossi, Juric e Ranieri), a equipe está distante da classificação à Champions League no próximo ano.

Além dos feitos de Ancelotti na carreira, o nome do comandante surgiu devido aos laços com o clube. O italiano defendeu as cores da Roma como jogador de futebol entre 1979 e 1987, disputando 227 partidas e marcando 17 gols, além de ganhar quatro Copas da Itália e um lendário Scudetto.

Ancelotti também nunca escondeu o carinho pela Roma e pela cidade e, apesar de ter deixado claro que sua prioridade no momento é o Real Madrid, o treinador deixou uma porta entreaberta em dezembro.

- Ele fala muito sobre isso, mas estou bem aqui e estou trabalhando para ficar o máximo de tempo possível. Ranieri é um amigo e está muito bem, estou feliz. Tenho uma ótima relação com os ciganos, ótimas lembranças, mas entre o dizer e o fazer há um longo caminho a percorrer. No momento, estou bem aqui e não estou pensando no meu futuro. Ainda tenho um contrato de dois anos, mas os contratos podem ser rescindidos ou estendidos - declarou Ancelotti.

No entanto, a negociação não será fácil, pois o Real Madrid deseja manter o técnico no elenco. Inclusive, há uns meses, houve rumores que ele deixaria o clube ao fim da temporada. Porém a informação foi desmentida pelo próprio italiano, que exaltou sua relação com a equipe de Madri. O comandante também não descarta uma possível aposentadoria após seu vínculo se encerrar.

Neste cenário, a Roma entende que haverá dificuldade, mas, segundo o jornal espanhol, a diretoria continuará tentando, pois tem como objetivo o retorno de Ancelotti ao clube para que ele possa voltar a ser competitivo na próxima temporada.

Carreira de Ancelotti

Desde que se aposentou, em 1992, Ancelotti decidiu se tornar treinador e começou sua carreira profissional em clubes como Reggiana, Parma, Juventus e Milan até sair do país natal. Após 14 anos na Itália, teve passagens por Bayern de Munique, Chelsea, PSG e Everton, além de breve passagem pelo Napoli, antes de desembarcar na Espanha, onde sagrou-se campeão de tudo que disputou - LaLiga, Champions League, Supercopa da Uefa, Mundial de Clubes e Supercopa da Espanha.