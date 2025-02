O Real Madrid não terá à disposição a dupla de titulares Bellingham e Mbappé para o duelo desta quarta-feira, pela Copa do Rei. Além de ter sofrido baixas na defesa, o técnico Carlo Ancelotti precisará reformular o ataque devido às ausências dos principais nomes do time.

A ideia da comissão técnica é poupar os jogadores visando os confrontos decisivos contra o Atlético de Madrid, por La Liga, e contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions League. O francês, no entanto, foi diagnosticado com um hematoma na panturrilha.

De acordo com o jornal "Marca", sem a dupla de titulares do ataque do Real Madrid, Ancelotti só poderá contar com Vini Jr. para o duelo contra o Leganés. O brasileiro é o mais descansado entre os três devido às partidas que ficou suspenso no mês de janeiro.

Além da dupla de titulares: outras baixas do elenco para a Copa do Rei

Além da dupla de atacante, o Real Madrid não terá à disposição David Alaba e Antonio Rüdiger, ambos lesionados. Vale lembrar que o zagueiro Éder Militão sofreu grave lesão e perdeu a temporada, tornando-se desfalques de confrontos importantes do time.

O austríaco foi diagnosticado, nesta terça-feira, com uma lesão no músculo adutor da perna esquerda. Já o alemão detectado com lesão no bíceps femoral da perna direita na segunda-feira. Embora o Real Madrid não tenha divulgado o prazo de retorno, estima-se que ambos estejam à disposição de Ancelotti entre duas e três semanas.

Próximos desafios do Real Madrid

O Real Madrid terá importantes duelos no mês de fevereiro, começando pelo confronto válido pela Copa do Rei. Além de La Liga, o clube busca classificação às oitavas da Champions League. Após não se classificar entre os oito primeiros colocados do novo modelo da competição, o clube de Ancelotti disputará os playoffs para garantir vaga na próxima fase.