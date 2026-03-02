menu hamburguer
Real Madrid confirma lesão de Mbappé, que ficará fora por tempo indeterminado

Francês foi diagnosticado com uma entorse no joelho esquerdo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
16:19
Mbappé lamenta gol do Benfica contra o Real Madrid na Champions League
imagem cameraMbappé lamenta gol do Benfica contra o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
O Real Madrid comunicou oficialmente nesta segunda-feira (2) o diagnóstico da lesão de Mbappé. Após exames realizados na França por especialistas, sob supervisão dos médicos do clube, foi confirmada uma entorse no joelho esquerdo do atacante francês. O jogador seguirá tratamento conservador e não há previsão para seu retorno aos gramados.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Após exames realizados em nosso jogador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid, foi confirmado o diagnóstico de uma entorse no joelho esquerdo, bem como a adequação do tratamento conservador que está sendo seguido. Sua evolução será acompanhada – diz o comunicado oficial do clube merengue.

Esta é a primeira vez que o Real Madrid divulga um boletim médico detalhado sobre a condição de Mbappé desde que ele foi afastado da partida contra o Benfica, na última quarta-feira, pela Champions League. O desconforto no joelho, no entanto, vem de longa data. O jogador sente dores desde 7 de dezembro, na partida contra o Celta de Vigo, e já havia parado por duas vezes nesta temporada em decorrência do mesmo problema.

Treinador do Real Madrid fala sobre lesão de Mbappé

O técnico Álvaro Arbeloa falou sobre a situação do astro francês antes mesmo da divulgação do comunicado médico. Em entrevista coletiva, o treinador deixou claro que o clube não vai acelerar o processo de recuperação.

– Temos muita clareza sobre o que está acontecendo com Mbappé. Vamos avaliar dia a dia; neste momento, é melhor não definir prazos. Queremos que Mbappé volte a 100%, e ele voltará quando isso acontecer. Sabemos exatamente o que está acontecendo com ele e o que queremos agora, que é que ele se recupere completamente – afirmou Arbeloa.

A declaração do treinador reforça a cautela do clube com o camisa 9. A lesão de Mbappé piorou nas últimas semanas, e a decisão de buscar uma segunda opinião na França foi tomada em conjunto com o jogador e seus representantes. O desconforto se agravou a ponto de impedir que o atacante atuasse em alto nível, e a parada foi considerada necessária para que ele possa voltar sem riscos.

Mbappé na derrota do Real Madrid para o Benfica, na Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreria/AFP)
Tratamento conservador e sem cirurgia

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, a cirurgia está completamente descartada neste momento. A opção pelo tratamento conservador significa que Mbappé passará por um processo de fortalecimento muscular e repouso até que o joelho esteja totalmente recuperado.

A ida do jogador à França para novos exames foi vista como uma tentativa de otimizar seu acompanhamento e preparar um retorno nas melhores condições possíveis. O diagnóstico dos especialistas franceses coincidiu com o da equipe médica do Real Madrid, confirmando a entorse e a necessidade de paciência na recuperação.

Mbappé chegou ao Real Madrid na temporada 2024/25 e rapidamente se tornou peça fundamental no esquema de Arbeloa. Na atual edição da Champions League, o francês é o artilheiro da competição, com 13 gols em sete jogos, e sua ausência é um golpe significativo para os planos merengues na reta final da temporada.

Sem prazo definido para retorno, o atacante desfalcará o time em momentos decisivos, incluindo as oitavas de final da Champions League, onde o Real Madrid enfrentará o Manchester City ou o Sporting Lisboa. A comissão técnica agora terá de encontrar alternativas para suprir a ausência do principal goleador da equipe.

