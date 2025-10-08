Mbappé vive fase artilheira e supera Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Enquanto a La Liga faz uma pausa para a data Fifa de outubro, Kylian Mbappé segue em alta. O atacante do Real Madrid foi eleito o jogador do mês de setembro após sequência de grandes atuações, consolidando-se como principal destaque da equipe merengue neste início de temporada. No último sábado, ele voltou a balançar as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, resultado que manteve o clube na liderança da competição durante a pausa.

Com nove gols em oito rodadas, Mbappé lidera a disputa pelo Troféu Pichichi, concedido ao artilheiro da La Liga, e já tem três gols de vantagem sobre o segundo colocado, Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O francês, de 26 anos, busca repetir o desempenho da temporada passada, quando foi o principal goleador do torneio e também conquistou a Chuteira de Ouro europeia.

Comparações com Cristiano Ronaldo e números impressionantes

O início de temporada de Mbappé impressiona até os torcedores mais exigentes. Somando todas as competições, o camisa 10 do Real Madrid já marcou 14 gols em 10 partidas — nove na liga espanhola e cinco na Champions League. Apenas Harry Kane, do Bayern de Munique, tem mais gols nas cinco principais ligas europeias até o momento, com 18.

O desempenho supera em larga escala o início do francês no Real Madrid, quando precisou de 27 jogos para alcançar 14 gols na temporada anterior. Agora, com média de 1,4 gols por partida, Mbappé começa a se aproximar dos números que Cristiano Ronaldo, que fez 311 gols em 292 jogos em La Liga, média superior a uma bola na rede por jogo. Na melhor temporada, em 2011/12, o português marcou 46 vezes em 38 partidas, com média de 1,21. As atuações do francês chamaram a atenção do técnico Xabi Alonso.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

— Ele é decisivo em todas as partidas neste momento. Está mostrando muita eficiência na frente do gol. Estou muito feliz com o Kylian e com a influência positiva que ele tem no vestiário. Ele pode ter uma temporada espetacular — afirmou o treinador

Após marcar 45 gols em 60 jogos na última temporada, Mbappé dá sinais de que pode superar a marca dos 50 gols em 2025/26, e se consolidar como o novo protagonista do Real Madrid.

