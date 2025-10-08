Vini Jr ou Rodrygo? Jornal espanhol escolhe titular ideal do Real Madrid

A disputa entre Vini Jr e Rodrygo pela titularidade do Real Madrid ganhou um novo capítulo. O jornal "Marca", da Espanha, realizou uma votação perguntando a opinião dos torcedores merengues quem deve assumir a ponta-esquerda em definitivo.

67% dos quase 40 mil votantes escolheram Vinicius como titular no Real Madrid, contra 33% que optaram por Rodrygo. A publicação, inclusive, destaca que o debate foi promovido pelo próprio técnico Xabi Alonso, e afirma ainda que a escolha dos torcedores deve-se ao fato do grande rendimento do camisa 7 na temporada.

— Foi o próprio técnico do Real Madrid que alimentou o debate com a inclusão de Rodrygo no time titular nas partidas contra Oviedo (La Liga) e Marselha (Champions League). No entanto, no primeiro, a saída de Vini acabou selando a partida a favor do Real Madrid (gol e assistência), e no segundo, o ex-jogador do Santos não se destacou muito, embora tenha forçado o pênalti que fez o 1 a 0. E Vini fez o mesmo no segundo pênalti marcado a favor do Real Madrid — escreveu o "Marca".

Votação popular feita pelo jornal espanhol "Marca" coloca Vini Jr à fente de Rodrygo no Real Madrid (Foto: Reprodução)

— Uma diferença notável que pode ser explicada, entre outras coisas, pelos números. O camisa 7 soma cinco gols e quatro assistências nas primeiras 10 partidas da temporada, um rendimento ofensivo superado apenas por Mbappé, enquanto Rodrygo soma apenas duas assistências, ambas na mesma partida, pela Liga dos Campeões, contra o Kairat Almaty, naquela que foi, certamente, sua melhor atuação na temporada — finalizou.

Sistema ofensivo do Real Madrid para 2025/26 ⚪

Vinícius e Rodrygo ainda não iniciaram nenhuma partida juntos nesta temporada, o que evidencia um rodízio promovido pelo novo treinador neste início de trabalho — não apenas no lado esquerdo do campo. A diferença, no entanto, é que o Garoto do Ninho vinha sendo o titular absoluto sob o comando de Carlo Ancelotti nas últimas temporadas, enquanto Menino da Vila atuava em outras funções do setor ofensivo.

