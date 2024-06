Rodrygo celebra gol pelo Real Madrid (Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 14:14 • Madri (ESP)

Rodrygo, do Real Madrid, está na mira de Manchester City e PSG. Segundo o jornal espanhol "Marca", o brasileiro tem propostas dos dois gigantes europeus em sua mesa, e avalia com calma as possibilidades de transferência.

Entretanto, o desejo inicial do atacante, já tornado público, é se manter em Valdebebas por mais alguns anos, priorizando a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Mesmo com as chegadas de Mbappé e Endrick, o Rayo sente que não perderá prestígio ou protagonismo com a camisa do Real, e quer vivenciar o início do projeto com jogadores jovens montado para os próximos anos.

Com uma cláusula de rescisão avaliada em 1 bilhão de euros (incríveis R$ 5,7 bilhões na cotação atual) e contrato vigente até o fim do primeiro semestre de 2028, uma saída do jogador parece improvável até o momento.

Além disso, o Real Madrid deve disputar entre 60 e 70 partidas na temporada 2024-25, distribuídas em sete competições, incluindo o Super Mundial de Clubes. Portanto, manter um elenco recheado de opções deve ser a prioridade para Ancelotti e a diretoria merengue.

Na última temporada, Rodrygo atuou em 51 partidas com a camisa blanca. Foram 17 gols e nove assistências, sendo titular na campanha que terminou com o 15º título da Champions League.

