Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 14:41 • Londres (ING)

Em entrevista ao podcast "FIVE", do ex-zagueiro Rio Ferdinand, o brasileiro Andreas Pereira foi questionado sobre seu compatriota Rodrygo, alvo de clubes da Premier League. O meio-campista do Fulham rasgou elogios ao atacante do Real Madrid, que protagonizou a classificação de sua equipe para as semifinais da Champions League.

- Rodrygo é muito versátil. Ele pode jogar de meia, ponta-esquerda, ponta-direita, falso 9 (como fez duas vezes na Seleção). Ele é muito tranquilo com tudo, você não consegue colocar pressão sobre ele, porque vira os dois lados - afirmou o central.

Um dos apresentadores, Joel Beya, levantou uma comparação do camisa 11 merengue com Saka, do Arsenal, devido a torcer para o clube londrino. Andreas externou seu ponto, e disse que crê em uma superioridade do Rayo.

- Eu gosto muito do Saka, ele é um jogador sensacional. Mas para mim, Rodrygo é melhor. Pode jogar em todas as posições possíveis, e está no Real Madrid, um dos maiores times do mundo. Não acho que o Arsenal seja - disparou.

Nos últimos meses, fortes ligações de Rodrygo com a Premier League ganharam força na imprensa europeia. Com a chegada de Mbappé em Madri na próxima temporada, o brasileiro poderia perder espaço na equipe de Carlo Ancelotti, e gigantes ingleses como Liverpool e o próprio Arsenal monitoram a situação.