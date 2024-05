Rodrygo encontra com Will Smith e o presenteia com camisas da Seleção e do Real Madrid

Rodrygo presenteia ator de Hollywood com camisa da Seleção Brasileira (Divulgação/Rodrygo)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 12:34 • Madri (ESP)

Um encontro inesperado aconteceu em Madri, neste domingo (26). Astro de Hollywood, Will Smith viajou à Espanha para o lançamento de um filme e encontrou Rodrygo. O atacante presenteou o ator com uma camisa da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

A semana para a dupla será agitada. Além da estreia de Will Smith, com 'Bad Boys 4', Rodrygo terá pela frente o maior jogo da temporada. O camisa 11 se prepara para a final da Champions League, contra o Borussia Dortmund, no sábado (1º).

Rodrygo e Will Smith se encontram em Madri (Divulgação/Rodrygo)



A temporada europeia 2023/24 está em seus últimos momentos e, depois da decisão no Wembley, o jogador viaja para se apresentar à Seleção Brasileira e iniciar a preparação para a Copa América, marcada para 20 de junho.

Atacante brasileiro também presenteou ator com a camisa do Real Madrid (Divulgação/Rodrygo)

