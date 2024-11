Real Madrid perde para o Milan na Champions e aprofunda crise na temporada

Vini Jr. lamenta derrota do Real Madrid na Champions League (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:00 • Madri (ESP)

O Real Madrid foi derrotado por 3 a 1 pelo Milan, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. A partida, que marcou o retorno merengue aos gramados após o vice de Vini Jr. na Bola de Ouro, foi agitada desde os minutos iniciais, e apesar de atuar em casa, o time de Carlo Ancelotti não conseguiu a virada no Bernabéu. Os gols do jogo foram marcados por Thiaw, Morata e Reijnders, para o Milan, e Vini Jr., para o Real.

➡️ Olheiro Lance!: possíveis destinos da Série A para Oscar, que deixará a China

Real Madrid 1x3 Milan: como foi o jogo?

O primeiro tempo da partida foi muito agitado. Como tem se tornado costume nas partidas do Real Madrid, o time começou em baixa intensidade e pagou por isso: aos 12 minutos de jogo, Malick Thiaw abriu o placar para o Milan. Atrás no placar, os donos da casa buscavam o empate por meio de espetadas de Vini Jr. e Mbappé, protagonistas do ataque na primeira etapa. Dez minutos depois, foi com o brasileiro que os Merengues empataram o placar. Após cobrar com classe o pênalti que ele mesmo sofreu, Vini tentou acalmar os ânimos da torcida no Santiago Bernabéu.

Porém, a equipe de Ancelotti voltou aos vestiários atrás derrotada. Na reta final da primeira etapa, Morata aproveitou um rebote do goleiro Lunin, e com oportunismo, aplicou a “Lei do Ex” no time espanhol.

Na segunda etapa, o Real Madrid reforçou a pressão no campo defensivo do Milan, mas esbarrou na péssima noite individual dos astros. Por exemplo, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, quando acionados, foram pouco efetivos. O francês, inclusive, segue batalhando para deixar a má fase neste início de passagem pela capital espanhola.

Mbappé foi destaque negativo na derrota do Real Madrid para o Milan, pela Champions League (Foto: Pierre-Phlippe Marcou/AFP)

A situação, que já era complicada pela má atuação coletiva, ficou ainda pior após o holandês Reijnders receber de Rafa Leão e fuzilar para o gol defendido por Lunin. Com o revés no placar, os Blancos mantiveram a presença ofensiva e marcaram com Rüdiger após falha de Maignan, mas o gol foi anulado por impedimento. Definitivamente, não era a noite dos donos da casa.

Com a derrota, o Real Madrid estaciona na 17ª colocação da tabela geral, com seis pontos conquistados. O Milan, do outro lado, alcança a segunda vitória no torneio e sobe para o 18º lugar.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1x3 Milan

4ª rodada - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Thiaw (12'/1ºT), Morata (39'/1ºT) e Reijnders (28'/2ºT) (MIL), Vini Jr. (23'/1ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Morata e Fofana (MIL); Camavinga, Vázquez, Militão e Vini Jr. (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Vázquez, Militão e Rüdiger e Mendy (García); Valverde (Camavinga), Tchouaméni (Díaz), Modric (Ceballos) e Bellingham (Rodrygo); Vini Jr. e Mbappé



MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Maignan; Théo Hernández, Tomori, Thiaw e Emerson Royal (Calabria); Musah (Pavlovic), Fofana e Reijnders; Leão, Pulisic (Loftus-Cheek) e Morata (Abraham)