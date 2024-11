Real Madrid promove homenagem às vítimas de enchentes na Espanha

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, se prepara para receber duelo contra o Milan (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 17:23 • Madri (ESP)

Na partida contra o Milan, pela quarta rodada da Champions League, o Real Madrid realizou uma série de homenagens às vítimas da tempestade DANA, que assola parte do território espanhol, especialmente na cidade de Valência. Mais de 200 mortes foram confirmadas em decorrência da catástrofe climática.

Além do tradicional minuto de silêncio antes da bola rolar, as equipes entraram em campo utilizando uma braçadeira preta no uniforme e camisas com os dizeres "Somos todos Valencia". Uma bandeira da comunidade valenciana foi hasteada em memória às vítimas na região. O Real Madrid encararia o Valencia, principal time da província, no último sábado (2), no Estádio Mestalla, mas a partida foi adiada por conta das chuvas torrenciais.

Personagens merengues como Vini Jr. e Carlo Ancelotti demonstraram solidariedade aos afetados. O Real Madrid, inclusive, realizou uma doação de 1 milhão de euros para as vítimas.

Homenagens às vítimas em Valência antes da partida entre Real Madrid e Milan (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Tragédia motiva homenagens em Real Madrid x Milan

Assim como aconteceu na região sul do Brasil no início de 2024, intensas chuvas atingiram algumas cidades do sul e leste da Espanha, onde receberam cerca de 300 milímetros de chuva em poucas horas na terça-feira (29). A abundância de água gerou diversas enchentes nas regiões, com muros sendo derrubados e carros carregados.

A emergência foi acionada na região das cidades de Valência e Castellón, onde pediram para que os moradores evitem a utilização das rodovias e para respeitarem as orientações oficiais. Mais de 200 mortes foram confirmadas desde então.

