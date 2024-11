Jogadores do Real Madrid apoiam Marcelo após saída do Fluminense

Marcelo rescindiu seu contrato com o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 14:03 • São Paulo (SP)

Ídolo histórico do Real Madrid, Marcelo recebeu apoio de ex-companheiros do clube espanhol após rescindir contrato com o Fluminense. Na última segunda-feira (4), o lateral-esquerdo usou as redes sociais para desabafar sobre a situação envolvendo seu time de formação.

A publicação, por sua vez, recebeu diversos comentários de jogadores do atual elenco do Madrid, como o meio-campista Luka Modric e o lateral Lucas Vázquez.

Outros ex-companheiros de Marcelo que já deixaram o clube espanhol também comentaram na postagem. Casos de Jesé Rodríguez, atualmente no futebol da malásia, e Sergio Canales, que atua no Monterrey, do México.

Kaká e Alexandre Pato, colegas de Marcelo nos tempos de Seleção Brasileira, também desejaram força ao lateral. Assim como Germán Cano, John Kennedy e Felipe Melo, jogadores do atual elenco do Fluminense.

Cria de Xerém, Marcelo subiu para a equipe profissional do Fluminense em 2005. Posteriormente, foi negociado com o Real Madrid, onde permaneceu por 16 temporadas. No clube espanhol, foi um dos destaques do grupo que venceu cinco vezes a Liga dos Campeões, além de acumular 25 títulos pelos merengues.

Após deixar o futebol espanhol, ele defendeu o Olympiacos, da Grécia, por meia temporada, antes de retornar ao futebol brasileiro.

Números de Marcelo em sua segunda passagem pelo Fluminense

⚽ 68 jogos

🥅 5 gols

📤 3 assistências

🏆 Títulos: Campeonato Carioca 2023, Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024

Ao todo, Marcelo fez 107 jogos com a camisa Tricolor, com 11 gols e três assistências. Na primeira passagem, o jogador venceu a Taça Rio de 2005 e o Campeonato Carioca da mesma temporada.