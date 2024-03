Rodrygo, do Real Madrid, entra na mira de gigantes da Inglaterra

Rodrygo foi decisivo na final da última Copa do Rei, com dois gols frente ao Osasuna (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 08:53 • Madri (ESP)

Rodrygo, meia-atacante do Real Madrid, é o mais novo alvo de quatro gigantes do futebol inglês. Segundo o jornal "Sport", o jogador está no radar de Manchester City, Manchester United, Arsenal e Liverpool para o próximo verão europeu.

De contrato renovado e com uma cláusula estipulada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,4 bilhões na cotação atual), o brasileiro é considerado por Florentino Pérez, presidente do clube, e pelo técnico Carlo Ancelotti como inegociável e indispensável para o elenco. Entretanto, com a chegada de Endrick, do Palmeiras, e o provável acerto com o astro Kylian Mbappé, do PSG, a briga por espaço no ataque merengue deve se acentuar.

As informações do portal espanhol são de que já houve abordagens por parte do quarteto, mas nenhum avanço. A venda, de qualquer forma, pode vir acontecer como uma espécie de 'limpeza' do Fair Play Financeiro, com a diretoria mantendo disponibilidade econômica para reforçar um plantel curto.

Tendo chegado à capital espanhola em 2019, Rodrygo já tem mais de 200 jogos pelo Real Madrid. Ao todo, são 50 gols e 40 assistências, além de dois tentos na final da Copa do Rei de 2022-23, contra o Osasuna, e brilho em jogos importantes no título da Champions League de 2021-22. O bom desempenho lhe rendeu vaga na Seleção Brasileira, onde tem 19 jogos, quatro gols e participação na última Copa do Mundo.

Rodrygo celebra gol pelo Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)