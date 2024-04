Rodrygo celebra gol pelo Real Madrid (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 11:03 • Madri (ESP)

O brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, disse ter negado uma investida do Liverpool para atuar no futebol inglês. Em entrevista ao jornal "The Guardian", o jogador revelou que recebeu uma proposta de apenas 3 milhões de euros por parte dos Reds, ainda enquanto vestia a camisa do Santos, clube que o revelou.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Nós não fechamos o acordo porque eu não quis. Queria permanecer no Santos, embora a oferta fosse muito boa. O projeto que eles me prometeram também seria muito bom para minha carreira, iria terminar meus estudos na Inglaterra para me preparar para o futebol europeu. Mas meu desejo falou mais alto: eu queria fazer história no Santos primeiro. E foi o que fiz, realizei meu sonho de jogar pelo clube. Mas sim, quase fui para o Liverpool - afirmou o Rayo.

Meses depois da oferta inglesa, o atacante optou por uma transferência ao Real, por um valor 15 vezes maior. Pelos Merengues, já atuou cinco vezes frente ao Liverpool, tendo vencido quatro jogos. Com a possível chegada de Mbappé à capital espanhola em julho, a imprensa europeia já apontou que gigantes do continente - como o próprio Liverpool - estão de olho na situação do jogador, e podem fazer propostas na próxima janela de transferências.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esp

Durante a entrevista, o camisa 11 também falou sobre a expectativa do duelo frente aos rivais dos Reds, o Manchester City, pela Champions League.

- Eles são um oponente que, para ser sincero, não queríamos enfrentar agora. E acho que eles também não queriam nos enfentar. São os atuais campeões mundiais, então temos muito respeito por eles. Fazem um jogo muito bonito e são um time dificílimo de bater de frente, mas eu acredito na força do nosso grupo - disse o atleta.

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, diz querer superar última derrota para o City na Champions: ‘Precisamos evitar os erros’

Rodrygo deve ser titular no confronto entre Real Madrid e Manchester City. Os clubes duelam por uma vaga na semifinal da Champions, com o embate de ida acontecendo nesta terça-feira (9), às 16h (horário de Brasília).

Rodrygo celebra gol pelo Real Madrid (Foto: Divulgação)