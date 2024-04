Melhor jogador, decepção, reforços… Torcedores opinam sobre início de 2024 do Botafogo

Botafogo está no Grupo D da Libertadores e estreou com derrota diante do Junior Barranquilla (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo teve um início de 2024 de altos e baixos. O quinto lugar na Taça Guanabara fez com que o Glorioso não disputasse as semifinais do Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo, tendo de se contentar com o título da Taça Rio. Por outro lado, o time conseguiu a classificação para à fase de grupos da Libertadores, principal objetivo do primeiro trimeste. No meio do caminho, Tiago Nunes foi demitido, e Fábio Matias assumiu interinamente até a chegada de Artur Jorge, na última semana.

No canal de WhatsApp do Lance! Botafogo, os alvinegros puderam fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo feito neste início de ano. Os inscritos definiram o melhor jogador, a decepção, onde a equipe precisa melhorar e muito mais.

MELHOR JOGADOR

Com cerca de 96% dos votos, Júnior Santos foi eleito, com folga, o melhor jogador do Botafogo na temporada neste início de 2024. O atacante já marcou 13 gols no ano, sendo oito deles na Libertadores, o que faz dele o maior artilheiro da história do clube na competição.

Também incluídos na votação, os meio-campistas Marlon Freitas e Kauê receberam 2% dos votos cada. O camisa 17 parece estar retomando a moral após um fim de 2023 conturbado, enquanto o jovem da base vem ganhando cada vez mais espaço no Alvinegro.

Júnior Santos é o artilheiro e melhor jogador do Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

DECEPÇÃO

Segundo os botafoguenses, Eduardo é a grande decepção do clube em 2024, com 72% dos votos. Apesar de já ter marcado três gols e dado três assistências ano ano, o meia vem sido criticado pela inconstância e más atuações, sobretudo na Libertadores, competição na qual ainda não balançou as redes.

Na vice-liderança, Tiquinho Soares ficou com 18% dos votos. O atacante vive um momento de garçom no Botafogo, tendo contribuído com cinco assistências em 2024, além de quatro gols marcados. Alexander Barboza foi o menos votado dentre as opções, com cerca de 10% do total.

Eduardo foi apontado como a decepção do Botafogo no primeiro trimestre de 2024 (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O QUE PRECISA MELHORAR?

Apesar do início de ano conturbado, o maior problema do Glorioso parece ser claro para os botafoguenses. Com pouco mais de 77% dos votos, o entrosamento do time foi apontado como o ponto que mais precisa melhorar para o restante da temporada.

Em seguida, o elenco e o planejamento foram apontados como fatores que também podem subir de nível para o início do Brasileirão. O treinador não foi alvo dos torcedores do Botafogo, já que Artur Jorge assumiu a pouco tempo e sequer estreou.

POSIÇÃO QUE PRECISA DE REFORÇOS

O Glorioso fez 12 contratações para 2024 até aqui, sendo a maioria para o setor ofensivo. Desta forma, os torcedores do Alvinegro parecem, mais uma vez, estar na mesma página quando se trata de reforços.

Segundo os botafoguenses, o posição que mais precisa de novos nomes é a de zagueiro, com aproximadamente 80% dos votos. Outros setores não tiveram votações expressivas.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, ao lado de Júnior Santos, artilheiro de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

ARTUR JORGE

Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge ainda não fez sua estreia no comando alvinegro, mas chega com moral entre os torcedores. 93% dos botafoguenses se mostraram animados para o trabalho do português, que terá seu primeiro compromisso na quinta-feira (11), diante da LDU, em Quito, pela Copa Libertadores.

Artur Jorge é o técnico do Botafogo para sequência de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O QUE ACHA DO BOTAFOGO ATÉ AGORA?

Após um 2023 decepcionante, sobretudo pelo final de Campeonato Brasileiro, o desempenho e os resultados do Botafogo na temporada são dentro do esperado para 64% dos votantes. O bom desempenho nos playoffs da Libertadores ajudou a recuperar a moral após a queda no Carioca.

Para 23% das pessoas, o Alvinegro faz um 2024 decepcionante. A campanha ruim na Taça Guanabara, que rendeu a demissão do técnico Tiago Nunes, foi o principal ponto negativo do ano até aqui. Por último, 13% dos botafoguense apontaram que a temporada vem sendo acima do esperado.