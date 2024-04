Atleta e ex-BBB sofre grave acidente de trânsito: ‘Encarei a morte’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Atleta paralímpico e ex-participante do BBB 24, Vinicius Rodrigues sofreu um grave acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (8). O ônibus em que ele viajava se envolveu em uma colisão com outro veículo e acabou capotando.



De acordo com o seu relato nas redes sociais, o paratleta estava viajando de ônibus, saindo de Maringá, sua cidade natal, no Paraná, em direção a Londrina. Vini não teve ferimentos graves e ainda ajudou outros passageiros a saírem do veículo (assista no vídeo acima).



- Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando - disse Vini, antes de completar:



- Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado.



De acordo com as informações compartilhadas por Vinicius na internet, o motorista do carro faleceu e motorista do ônibus ficou preso nas ferragens. Após o susto, o atleta seguiu sua viagem em direção a Londrina e agradeceu por ter sobrevivido a outro acidente. Vale lembrar que, há quase dez anos, um acidente automobilístico o deixou sem uma perna.



- Estou bem, a caminho de Londrina. Susto grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto.

Vinicius compartilha relato após sofrer acidente de trânsito (Foto: Reprodução/Instagram)