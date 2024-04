Ancelotti, do Real Madrid, diz querer superar última derrota para o City na Champions: ‘Precisamos evitar os erros’

Carlo Ancelotti celebra vitória do Real Madrid (Foto: Carlo Hermann/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 10:27 • Madri (ESP)

Em entrevista coletiva que antecede o duelo entre Real Madrid e Manchester City, pela Champions League, o técnico merengue Carlo Ancelotti falou sobre a partida. Relembrando os fantasmas criados no Etihad Stadium em 2023, o comandante pediu mais concentração à sua equipe.

- Jogamos sem coragem e personalidade, que são aspectos fundamentais nesse tipo de jogo. Não foi só o mental, mas a parte técnica também. Nos pressionaram muito e não encontramos alternativas. Precisamos evitar essas coisas nesta eliminatória - afirmou o italiano.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram nas semifinais da competição. Após empate em 1 a 1 no Santiago Bernabéu, os Citizens fizeram 4 a 0 em seus domínios, com atuação brilhante dos comandados de Pep Guardiola. O episódio marcou uma espécie de troco de 2022, quando o Real eliminou os ingleses em dois jogos eletrizantes, com direito a gols salvadores do brasileiro Rodrygo e brilho de Benzema na prorrogação.

Questionado sobre sua parte mental no jogo, o treinador do Real Madrid disse estar nervoso para o embate.

- As horas que antecedem um jogo a nível pessoal são de sofrimento. Outro dia pensava que a derrota era um sofrimento e a vitória era uma felicidade, mas não é assim. A vitória é alívio. A felicidade vem com os títulos, mas uma vitória em si é um alívio. Nos dias posteriores, você está mais feliz e tranquilo, mas o sofrimento é parte do trabalho. É o que nos mantém vivo. É uma gasolina para mim - disse Carlo.

O primeiro jogo entre Real Madrid e Manchester City acontece nesta terça-feira (9), às 16h (horário de Brasília), com os espanhóis recebendo o compromisso no Bernabéu. Oito dias depois, será a vez de os ingleses receberem o confronto decisivo no Etihad Stadium, no mesmo horário.

Ancelotti, do Real Madrid, e Guardiola, do Manchester City, conversam em duelo pela Champions (Foto: Oli SCARFF / AFP)