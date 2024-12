Rodrygo alcança marca expressiva com a camisa do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 2, neste domingo (22), no Santiago Bernabéu, em Madri. Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz fizeram os gols dos mandantes em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro alcançou um feito expressivo na partida.

Rodrygo marcou seu 60º gol com a camisa do Real Madrid e ajudou o clube a se aproximar da liderança da competição. A equipe ocupa a vice-liderança com 40 pontos, apenas um atrás do líder, o rival Atlético de Madrid.

Revelado pelo Santos, o atacante brasileiro se transferiu para o Real Madrid em 2019. Sua estreia pelo clube espanhol ocorreu em 25 de setembro daquele ano, contra o Osasuna. Logo em seu primeiro jogo, Rodrygo marcou na vitória por 2 a 0 da equipe.

Desde então, o brasileiro de 23 anos se tornou um dos principais jogadores do time. Mesmo jovem, coleciona 13 títulos pelo Real Madrid: Campeonato Espanhol (2019/20, 2021/22 e 2023/24), Supercopa da Espanha (2019/20, 2021/22 e 2023/24), Copa do Rei (2022/23), Liga dos Campeões da Uefa (2021/22 e 2023/24), Supercopa da Uefa (2022 e 2024), Mundial de Clubes da Fifa (2022) e Copa Intercontinental da Fifa (2024).

Na atual temporada, Rodrygo disputou 20 jogos e marcou seis gols. O brasileiro foi autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Pachuca, na última quarta-feira (18), resultado que garantiu ao clube espanhol o título da Copa Intercontinental da Fifa.

Rodrygo alcançou a marca de 60 gols com a camisa da equipe espanhola (Foto: Mahmud Hams/AFP)

Raio-x dos gols de Rodrygo pelo Real Madrid

Total: 60 gols

Como foram?

Pé direito 48 gols Pé esquerdo 10 gols Cabeça 2 gols

Em quais competições?