O atacante Erling Haaland foi alvo de críticas após uma publicação feita em suas redes sociais. O jogador, que retornou aos gramados na última partida do Manchester City, questionou seus seguidores se eles já haviam ido à sauna ou se estavam 'com preguiça'. A atitude de Haaland foi chamada de 'arrogante e sem noção', por torcedores, que criticaram o artilheiro do clube na Premier League.

Na publicação, Haaland aparece dentro da sauna com os cabelos molhados e penteados para trás, além de estar bastante suado, com a seguinte frase: "Você já foi à sauna hoje? Se não, qual sua desculpa? Lá no fundo, só preguiça mesmo?" (Have you been in the sauna today? If not whats your excuse? Deep down to lazy?).

Atitude de Haaland em sauna gera críticas de torcedores: 'Arrogante e sem noção' (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores não gostaram do tom da mensagem e afirmaram que não ganham o mesmo que o norueguês. Além disso, Haaland foi chamado de arrogante e sem noção, e o Manchester City, de time pequeno, por uma usuária do X.

"Um tweet sem noção e arrongante. Nem todo mundo ganha um milhão por semana (é isso que o City paga porque é um clube pequeno)". Outro seguidor respondeu o questionamento de Haaland falando um pouco de sua rotina. "Comecei a trabalhar às 7 da manhã e entrei pela porta às 20h, essa é a minha desculpa, amigo".

Mais um criticou a fala de Haaland mencionando o salário alto recebido pelo atacante do City e também a rotina do jogador. "Talvez não sejamos um cara cuja vida vale 500 mil euros por semana para correr atrás de uma bola e relaxar na minha sauna particular o dia todo sem fazer nada".

Por fim, outro seguidor citou Mbappé e endossou o coro sobre a arrogância de Haaland devido à postagem feita em suas redes. "Sim, a maioria das pessoas não tem 3-5 mil euros para jogar casualmente em uma sauna. E nós estávamos agindo como se Mbappe fosse um esnobe… não poderia estar mais errado".

Haaland na briga pela artilharia da Premier League

Após ficar novamente à disposição de Pep Guardiola e marcar um gol contra o Tottenham, na última quarta-feira, Haaland segue na briga pela artilharia da Premier League, disputando diretamente com Mohamed Salah, do Liverpool, e Alexander Isak, do Newcastle United.

No momento, o noruguês tem 20 gols marcados, ficando na segunda colocação. O atacante do Newcastle aparece com 19, enquanto o atual artilheiro tem 25 tentos.

O próximo jogo de Haaland será no sábado, dia 8, contra o Forest, em casa. O Liverpool encara o Southampton, também em casa, no mesmo dia. Já o Newcastle viaja para enfrentar o West Ham, na segunda, dia 10.