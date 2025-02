Manchester City e Plymouth Argyle se enfrentam neste sábado (1), às 14h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela quinta rodada da FA Cup. Os Cityzens entraram na competição na terceira fase e golearam o Salford, mas precisaram de virada suada para superar o Leyton Orient logo depois. Já os visitantes, por sua vez, caracterizaram surpresas: estreando no mesmo estágio, derrubaram o Brentford, e logo depois, emendaram com um triunfo incrível sobre o Liverpool, sonhando em repetir a dose. O embate terá transmissão da Disney+.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Plymouth Argyle

Quinta rodada - FA Cup

📆 Data e horário: sábado, 1 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Scott Ledger e Craig Taylor (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Neil Davies, Constantine Hatzidakis e Peter Bankes (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Stefan Ortega; Rico Lewis, Vitor Reis, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Phil Foden e Jack Grealish; Omar Marmoush



❌ Desfalques: Rodri, Manuel Akanji, John Stones e Oscar Bobb (lesionados)



PLYMOUTH ARGYLE (Técnico: Miron Muslic)

Conor Hazard; Maksym Talovierov, Nikola Katic e Julio Pleguezuelo; Matthew Sorinola, Adam Randell, Darko Gyabi e Tymoteusz Puchacz; Callum Wright e Rami Al Hajj; Mustapha Bundu



❌ Desfalques: Muhamed Tijani, Ryan Hardie, Brendan Galloway e Joe Edwards (lesionados)