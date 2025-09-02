Rodri sobre má fase do Manchester City: ‘Eu não sou o Messi’

O Manchester City vive um início de Premier League abaixo das expectativas. A equipe de Pep Guardiola já acumula duas derrotas em três rodadas, a mais recente contra o Brighton, fora de casa, por 2 a 1. Após o resultado, Rodri, um dos líderes e grandes protagonistas do clube, desabafou sobre a fase do time.

Rodri Hernández, peça fundamental do time nas últimas conquistas, voltou ao time titular e atuou durante os 90 minutos. Apesar de ser considerado indispensável para o equilíbrio do meio-campo, o espanhol foi direto ao falar sobre a responsabilidade que recai sobre ele neste momento.

Rodri desabafou após fase do Manchester City

Após a partida, Rodri ressaltou que a crise vivida pelo City só poderá ser resolvida coletivamente, rebatendo a ideia de que seu retorno poderia ser suficiente para mudar o rumo da equipe.

– Eu não sou o Messi. Não vou voltar e fazer o time ganhar, ganhar, ganhar. Isso é coletivo. Quando vencemos no passado, precisei de todos os meus companheiros. Tenho que voltar ao meu melhor nível e temos que cuidar de todos nós. Este é um esporte coletivo – disse o jogador.

Rodri voltou a jogar pelo Manchester City depois de oito meses (Foto: Paul Ellis/AFP)

O meio-campista também demonstrou frustração com o desempenho contra o Brighton e apontou falhas que, em sua visão, não podem se repetir, pois a equipe

– Estou decepcionado. Somos o Manchester City e viemos aqui para vencer, mas esta é a realidade. Não estamos no nosso melhor há muito, muito tempo. Hoje deveríamos ter vencido porque sofremos dois gols por erros de concentração e contra-ataques – afirmou o Bola de Ouro.

A derrota quebrou uma marca pessoal do jogador: pela primeira vez desde fevereiro de 2023, o Manchester City perdeu uma partida da Premier League com Rodri como titular, encerrando uma sequência de 49 jogos sem derrotas nessa condição.

Pep Guardiola, por outro lado, procurou manter o otimismo. O técnico elogiou a atuação do espanhol e pediu paciência para o time reagir.

– Rodri jogou muito bem. Ele tem uma ótima personalidade. A temporada está só começando e temos muito caminho pela frente – afirmou o treinador.

