Manchester City anuncia saída de ídolo para o Galatasaray

Jogador não era tratado como prioridade nos planos de Pep Guardiola na temporada

imagem cameraPep Guardiola lamentando eliminação do Manchester City no Mundial (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
17:28
O Manchester City anunciou oficialmente nesta terça-feira (2) a saída do meia Ilkay Gundogan ao Galatasaray, da Turquia. Próximo de completar 35 anos, o alemão não era tratado como prioridade nos planos de Pep Guardiola na temporada, e já desembarcou em Istambul para assinar com o novo clube. O vínculo será de duas temporadas.

Nas últimas semanas, o Galatasaray conversava com o Manchester City pela contratação do goleiro Ederson. No entanto, os turcos levaram um chapéu do rival Fenerbahce, mas mantiveram contatos para avançar em outro objetivo do elenco.

O Galatasaray informou que não houve o pagamento de multa rescisória para o Manchester City. O clube inglês liberou o jogador. Gundogan vai receber 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) pelo acerto com o clube. Nascido na Alemanha, em Gelsenkirchen, o meia é filho de imigrantes turcos.

Próximo de reforçar o Galatasaray, Gundogan foi pela chave na última temporada do Manchester City. O meia alemão participou de 54 jogos, sendo a maioria como titular, além de ter marcado cinco gols e contribuído com oito assistências.

FILES-FBL-ENG-PR-MAN CITY-GUNDOGAN
Ilkay Gundogan segurando o troféu da Champions League conquistada pelo Manchester City em 2022/23 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Relação de Gundogan com Manchester City

Contratado em 2016 do Borussia Dortmund, Gundogan construiu uma história muito grande com o Manchester City. O atleta chegou a sair durante uma temporada para o Barcelona, mas retornou aos Sky Blues. Em oito temporadas, o meia conquistou cinco Premier League, uma Champions League e outros oito títulos com o clube.

— O Manchester City sempre terá um lugar especial no meu coração. Nós vivemos muitos sucessos nesse tempo juntos, há tantos momentos inesquecíveis, como ser capitão do time na temporada da Tríplice Coroa — declarou Gündogan, ao site oficial do City.

