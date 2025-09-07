O atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, é um dos principais nomes do time italiano e chegou a figurar na pré-lista dos trinta aspirantes à Bola de Ouro 2025, mas não foi selecionado para o top 5. Ao ocupar a sétima colocação na seleção, o jogador confessou se sentir "desvalorizado" por não integrar os cinco primeiros lugares, cogitando haver "questão de marketing" que não o leva aonde merece.

Em entrevista à revista francesa France Football – a criadora da competição – e ao portal TyC Sports, o argentino não escondeu sua insatisfação com a premiação, argumentando que seu desempenho esportivo dos últimos anos é suficiente para estar em posições mais altas:

— Não quero citar nomes. Cada um classifica os jogadores como quer. Há atacantes de alto nível, mas o que fiz nos últimos anos me permite estar entre os cinco primeiros. Talvez seja uma questão de imagem, de marketing, que não me leva aonde mereço — desabafou Lautaro, ao portal, sobre a Bola de Ouro.

Apesar disso, Martínez diz estar feliz com a carreira, mesmo com menos espaço e protagonismo na seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni:

— Às vezes penso que sou desvalorizado, mas, aos 28 anos, estou contente com a minha carreira porque sempre evoluí. Aspiro a ser mais reconhecido, estou entre os cinco melhores atacantes do mundo — acrescentou, à France Football.

Lautaro Martínez em ação pela Argentina em duelo contra o Chile (Foto: Charly TriBalleau/AFP)

⚽ Lautaro Martínez prestes a igualar recorde de Maradona

No último jogo da Argentina, contra a Venezuela, o centroavante marcou uma vez e chegou aos 33 gols pela camisa Alviceleste – prestes a igualar marca de Diego Maradona, com 34. Lautaro esteve presente nas conquistas da Copa do Mundo de 2022 e das Copas América de 2021 e 2024, além de ter ajudado a Inter de Milão a chegar à final da Champions League após 15 anos – perdida para o PSG, por 5 a 0. Na última temporada, o time conquistou os títulos da Serie A e da Supercopa da Itália.