Rodada da Premier League foi marcada por gols de brasileiros

Ainda maioria entre estrangeiros na Premier League, os brasileiros apresentaram bom desempenho na 11ª rodada da liga inglesa. Ao todo, foram cinco jogadores, quem representam o Brasil na Inglaterra, que balançaram as redes neste fim de semana, nos dias 9 e 10 de novembro. Confira com o Lance! os números da rodada.

Gols de brasileiros na 11ª rodada da Premier League

Wolverhampton 2x0 Southampton - Matheus Cunha

Na parte de baixo da tabela, Wolverhampton garantiu a saída da lanterna da Premier League após a vitória. O resultado positivo marcou a excelente performance de Matheus Cunha no meio de campo dos Wolves. Assim, o craque brasileiro contribuiu com um passe para Sarabia, autor do primeiro gol da partida, e com a segundo definição, que abriu ainda mais o placar e sagrou a primeira vitória da equipe na competição.

Brentford 3x2 Bournemouth - Evanílson

Neste caso, a vitória não foi favorável ao clube do jogador brasileiro, mas a boa fase de Evanílson é grande destaque do Bournemouth no jogo fora de casa contra o Brentford. O craque foi o responsável por abrir o placar do confronto, ainda no início do primeiro tempo. O resultado, no entanto, foi de 3 a 2 para os mandantes.

Brighton 2x1 Manchester City - João Pedro

Em um jogo repleto de brasileiros, o nome da partida foi o craque revelado pelo Fluminense: João Pedro. O atacante foi o responsável direto da vitória de virada do Brighton sobre o Manchester City, com uma assistência e um gol.

O norueguês Haaland abriu o placar da partida, aos 22 minutos do primeiro tempo, e o Manchester City conseguiu manter a vantagem até a segunda parte do último período. Para o empate, João Pedro acertou forte a bola direto para dentro do gol. Apenas cinco minutos depois, o brasileiro entregou de bandeja para O'Riley, quem finalizou e virou o jogo para o Brighton.

Nottingham Forest 1x3 Newcastle - Murillo e Joelinton

Nesta partida, três jogadores brasileiros estiveram em campo: Bruno Guimarães, Joelinton e Murillo. Além da relevância no desenrolar da partida, dois entre os três balançaram as redes e somaram no placar. O duelo terminou 3 a 1 para o Newcastle sobre Nottingham Forest, que jogava em casa.

O primeiro e único gol da partida foi de Murillo, quem abriu o placar para o Nottingham Forest, ainda em 21 minutos de jogo. Logo na volta do intervalo, no início do segundo período, a próxima definição foi de Izak, para o Newcastle empatar as contas. A virada foi garantida por mais um brasileiro, com gol de Joelinton, de pé esquerdo. No fim, Barnes ampliou ainda mais o placar para os visitantes.

