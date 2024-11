Jogador holandês Zépiqueno estreia pelo Feyenoord e viraliza na web

Zépiqueno Redmond, jogador do Feyenoord Rotterdam (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A promessa do futebol holandês estreou no Feyenoord Rotterdam neste domingo (10), na Eredivisie, liga principal de futebol da Holanda. No entanto, o que surpreendeu os internautas, não foi o desempenho do atleta, mas sim, seu nome: Zépiqueno Redmond. E é claro, ao ser questionado sobre a origem do nome, o jogador confirmou ser inspirado no personagem do filme “Cidade de Deus”.

Os internautas brincaram com a frase mais famosa do filme e elogiaram a criatividade dos pais de Zépiqueno. Além de falarem sobre a influência do filme brasileiro no mundo.

Zépiqueno comemorando a vitória da equipe em cima do Almere City (Foto: Reprodução)

O jovem também alcançou uma marca inédita na partida contra o Almere City. Aos 18 anos e 141 dias, ele é o mais jovem estreante dos titulares do Feyenoord desde a primeira partida de Orkun Kökcü, em dezembro de 2018 (Kökcü tinha 17 anos e 352 dias). A equipe de Rotterdam venceu por 4 a 1.