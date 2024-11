Barcelona oficializa acordo histórico com fornecedora de material esportivo

O Barcelona anunciou no último sábado (8) um acordo muito importante para as finanças do clube. O clube espanhol e a Nike, fornecedora de material esportivo, prorrogaram o vínculo até 2038, dez anos a mais que o acordo firmado anteriormente. Em termos financeiros, a notícia é ótima: apesar dos valores oficiais não terem sido divulgados, estima-se que o dinheiro seja crucial para um "respiro" nas contas da instituição catalã.

— O FC Barcelona e a Nike, duas marcas líderes na indústria esportiva, têm o prazer de anunciar um novo começo com um acordo de colaboração plurianual, em vigor a partir desta temporada, que fornece um novo modelo de parceria estratégica colaborativa entre ambas as organizações. Esta nova parceria consolida a Nike como Parceiro Principal e Parceiro Técnico Oficial do Clube em todas as equipes profissionais e amadoras, fornecendo um modelo único que fortalece a associação da marca e impulsiona o crescimento do negócio global de varejo e licenciamento. A Nike tem um papel estratégico no

varejo do Clube, operações e, juntamente com o Barça Licensing & Merchandising, unirão forças no desenvolvimento de planos específicos relacionados à criação de produtos, cadeia de suprimentos e distribuição global - afirmou o Barcelona em comunicado oficial.

Segundo o portal Mundo Deportivo, especializado na cobertura do Barcelona, o acordo é dividido em duas "fatias", uma de 2024 até 2028, e outra de 2028 até 2038. De acordo com o veículo, o Barcelona deve receber um total de 1,7 bilhões de euros pelo acordo, incluindo a cláusula de renovação avaliada em 158 milhões de euros. Os valores oficiais ainda não foram divulgados pelas partes envolvidas no acordo.

O acordo, portanto, é um alívio para a diretoria culé. O Barcelona tem lidado com graves problemas financeiros nos últimos anos e o valor promete ajudar o clube a atingir a regra 1:1 de contratações e auxiliar na montagem de elencos ainda competitivos no futuro.

Na Espanha, o acordo é considerado uma vitória do presidente Joan Laporta, que enxergava no mercado de fornecedoras esportivas uma grande oportunidade de ampliar as receitas do clube. Apesar de divergências na negociação, o negócio foi sacramentado.

— Será o melhor contrato do mundo do futebol. Poderia ter sido assinado em agosto, mas não foi feito porque queria ter o melhor contrato. Eles combinaram. Estamos negociando, finalizando e em breve será anunciado por 10 anos - afirmou Laporta há pouco mais de um mês, sobre as negociações com Nike.

Joan Laporta, presidente do Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

