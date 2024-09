River Plate x Colo-Colo: como é o retrospecto do confronto?

River Plate e Colo-colo se enfrentaram pela última vez em 2022. (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 07:30 • Buenos Aires (ARG)

River Plate e Colo-Colo se enfrentam neste terça-feira (24), às 21h30m (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. O duelo é o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre River Plate e Colo-Colo?

Raio-X: River Plate x Colo-Colo

Embora sejam ambos tradicionais sul-americanos, durante a história, os clubes não se enfrentaram muitas vezes. River Plate, tetracampeão da Libertadores, e Colo-Colo, que só tem um título na competição, dividiram o gramado em apenas nove oportunidades, sendo a última o jogo de ida das quartas de final na terça-feira passada (17). Ao todo são cinco vitórias para os argentinos, três empates e uma vitória pra equipe chilena.

Quando o assunto é gol, o River Plate tem uma média de mais de um gol por jogo. O clube comandado por Gallardo marcou 15 vezes no Colo-Colo, no qual só conseguiu balançar a rede do adversário em oito oportunidades. A maior goleada é do argentino, com a vitória por 4 a 1 na fase de grupos do torneio sul-americano em 2022.

Em nove confrontos, sete foram na Libertadores, só que essa é a primeira vez em disputa de mata-mata. Nas temporadas de 1967, 2007 e 2022, os clubes se enfrentaram em fases de grupos, sendo os últimos dois, em novo formato.

Tanto o River Plate quanto o Colo-Colo vêm fazendo boas performances nos últimos meses. O clube argentino está invicto a 11 jogos, com cinco vitórias e seis empates. Já o Colo-Colo, tirando a primeira partida das quartas da Copa Chile no início de setembro, quando o time chileno perdeu por 3 a 0, a equipe vinha de uma ofensiva de 14 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e 3 empates.

Informações gerais da partida

✅ FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X COLO-COLO

VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mâs Monumental , em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte