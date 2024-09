Ex-presidente de clube espanhol faz ataque a Vini Jr.: ‘Uma m**** como pessoa’

Vini Jr., atacante do Real Madrid (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:23 • Redação do Lance!

Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, voltou a ser alvo de ataques na Espanha. Desta vez, o ex-presidente do Valencia, Paco Roig, fez ofensas pessoais ao atleta. O dirigente afirmou que o jogador é “uma m**** como pessoa” por conta da postura adotada perante aos casos de racismo em solo espanhol.

Um dos casos mais emblemáticos de racismo no futebol europeu nos últimos anos aconteceu com Vini Jr. no Mestalla, estádio do Valencia, em maio de 2023. Roig afirmou em entrevista que estava na partida junto de seu neto, a disse que a torcida chamou o brasileiro de “tonto” e não de “mono” (macaco, em espanhol). O caso representou uma pena inédita na Espanha: identificados, três torcedores do time foram condenados a oito meses de prisão.

-Será um grande jogador, creio que é, mas é uma m**** como pessoa, sempre indo ao árbitro. Estive na América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca me aconteceu nada. Vou lá com humildade e falo com carinho. Não posso sair falando que sou o conquistador. Esse cara não dá - afirmou Roig, sobre Vini Jr.

Vini Jr. é um ativista da causa racial no futebol espanhol. Recentemente, o brasileiro afirmou que a Copa do Mundo de 2030 não deveria ser realizada no país europeu caso os episódios seguissem recorrentes. Ele foi rebatido por personagens relevantes do país, como o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, além de Dani Carvajal e Luis de la Fuente, lateral e treinador da seleção espanhola.

De volta ao Mestalla na temporada passada, o atacante comemorou um dos dois gols que marcou no empate por 2 a 2 com o punho cerrado, gesto de resistência na luta antirracista.